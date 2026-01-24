Elszólta magát Orbán Viktor Washingtonról? - ennél sokkal többről van szó, a sorok között kell olvasni

„Nem lehetett volna tető alá hozni a Molnak a NIS-üzletet Donald Trump nélkül?" – nem kevesebbet állított a miniszterelnök egy nézői kérdésre a szombati, Kaposváron megrendezett Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (j) a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a Kaposvár Arénában 2026. január 24-én. Mellette Szita Károly (Fidesz-KDNP) polgármester. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A kormányfőt arról kérdezték, hogy pontosan mit profitál Magyarország az Amerikával ápolt jó kapcsolatokból, a Trump-kormányból. „Amit Donald Trump csinál, az teljesen eltér a mi kódrendszerünktől, csak szuperlatívuszokban beszélnek, minden jó, minden rendben van, egy magyar ezt kérkedésnek venné, visszafogottságot tart megfelelőnek. A változás most jött el. A NATO befuccsolt, majd jött Trump, és megmentette. Miközben a nyugatiak gúnyos megjegyzéseket tesznek az elnökre, közben minden akadémikus rendszer, amibe ez a réteg hitt, befuccsolt. Lehet, hogy ő egész Grönlandot bele akarta tenni a Whiskeyébe és nem fért bele, az nem biztos, de az igen, hogy a sziget már az övé. Van egy elnök, aki a hivatali ideje alatt nem csak kitölti az idejét, de el fog érni dolgokat, azt gondolom, hogy ma Amerikának kurta furcsa elnöke van, az Magyarországnak összességében jó, mert a mi problémáinkra is megoldást kínálhat" – mondta a miniszterelnök a DPK-n.

Majd konkrét választ adva, 3 fontos szempontot kiemelve elkezdte sorolni, hogy „ha magyar szemüveget teszünk fel, akkor három okból fontos, hogy Donald Trump elnök a magyaroknak: a rezsicsökkentés fenntartható a jó kapcsolatok miatt, ha nem feccöltünk volna bele az együttműködést, a bajtársiasságot vele, miközben a politikai elit viccelődött vele, kész, nincsen rezsicsökkentés. Arról nem is beszélve, hogy a Mol csak így tudja megvenni a NIS-t, a pancsovai olajfinomítót. A második a beáramló amerikai tőke, a hétről hétre átadott befektetése: ma Amerika befektetőként is erősebb jelenlétet produkál, mint az előző kormányuk alatt. A harmadik a pénzügyi védőháló, amivel hazánk minden támadást ki tud védeni, biztonságban vagyunk.

A pénzügyi védőhálóról már volt szó, és a rezsicsökkentés egyik alapelemeit, azaz az olcsó energiát, a szuverenitást is körbe jártuk már többször, ami viszont új és a beszédből mindenképpen érdemes kiszedni, hogy a magyar olajtársaság eddigi egyik legkomolyabb (hogy melyik mennyire nagy volumenű, azt majd később - a szerk.) akvizíciója nem jöhetett volna létre akkor Orbán Viktor szerint,

ha nem megy ki a magyar delegáció 2025 végén Washingtonba és úgy alapból sem hisz az amerikai elnök elképzeléseiben a kezdetek óta, ahogy a magyar miniszterelnök fogalmaz, „miközben a politikai elit csak viccelődött vele."

Maga az egész NIS-biznisz egy nagyon összetett dolog, egy friss podcastban Bacsa György a csoport stratégiai igazgatója is arról beszélt, hogy egy részletes átvilágítás után lehetett egyáltalán szó róla, hogy a Mol mérlegeli a Gazpromnyeft és a szerb állam kezében lévő pancsovai finomító, valamint a NIS további eszközeinek megvételét. A kutakodás megérte a cégnek. „Megállapításaink szerint egy jól karbantartott, korszerű technológiával működő finomítóról van szó. A Gazpromnyefty a 2008-as privatizáció óta jelentős fejlesztéseket hajtott végre, új üzemeket adott át, modernizálta és bővítette a hálózatot, valamint növelte az upstream termelést – a NIS-ben megkezdett stratégia és növekedési pálya a Mol irányítása alatt is folytatható” – így Bacsa.