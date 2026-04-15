Brutális áresés jön a kutakon: nagyot zuhan a gázolaj ára
Jelentős árcsökkenés jöhet a hazai benzinkutakon: csütörtökön mérséklődnek a nagykereskedelmi árak – számolt be a Holtankoljak.
A benzin bruttó 8 forinttal, míg a gázolaj akár 24 forinttal kerülhet kevesebbe, ami különösen a dízeles autósok számára jelenthet érezhető könnyebbséget.
A szerdai adatok alapján a piaci átlagárak még magas szinten állnak: a 95-ös benzin literje 686 forintba, a gázolajé 772 forintba kerül.
A bejelentett változás azonban gyorsan megjelenhet a kutakon, így a következő napokban már alacsonyabb árakkal találkozhatnak az autósok.
A védett ár továbbra is érvényben van a 95-ös benzin esetében, amelynek literenkénti ára 595 forint.
Ez jóval kedvezőbb a piaci árnál, és továbbra is fontos szerepet játszik az árak alakulásában.
A portál szerint a mostani csökkenés hátterében a nemzetközi olajpiaci folyamatok és a forint árfolyamának alakulása állhat, a tendencia pedig rövid távon is hatással lehet a hazai üzemanyagárakra. A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására a kormány 2026. március 10-i hatállyal bevezette az úgynevezett védett üzemanyagárakat. Az intézkedés célja, hogy mérsékelje az autósokra nehezedő terheket, és kiszámíthatóbbá tegye a tankolás költségeit.
Az új szabályozás szerint a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek tulajdonosai kedvezményes áron tankolhatnak:
- a 95-ös benzin legfeljebb 595 forintba,
- a gázolaj pedig maximum 615 forintba kerül literenként.
Fontos azonban, hogy a kutakon feltüntetett árak elsőre megtévesztők lehetnek.
A benzinkutakon ugyanis a kútoszlopok kijelzőin továbbra is a piaci árak láthatók, míg a totemoszlopokon a védett árakat jelenítik meg. A kedvezményt a fizetéskor, a jogosultság igazolása után érvényesítik, így a végösszeg már a csökkentett árat tükrözi.
A Holtankoljak közlése szerint adatbázisukban továbbra is a kutak aktuális piaci árait tüntetik fel, miközben a védett árakról külön, a kezdőlapon tájékoztatnak. Hozzátették: a jogszabály bevezetése miatt átmeneti időre van szükség, amíg minden töltőállomásnál egységesen frissülnek az árak, ezért az autósok türelmét kérik.
