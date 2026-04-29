Európa végképp lemaradt: brutális bejelentést tett a Gazprom-vezér, Oroszország új gázfolyosót nyit Kína felé – ömleni fog az energia

Oroszország és Kína újabb gázszállítási útvonal indítására készül: a Gazprom közlése szerint a távol-keleti vezetéken 2027 januárjától évi akár 12 milliárd köbméter földgáz érkezhet Kínába. A projekt előkészítése már zajlik, többek között a dalnyerecsenszki mérőállomásnál telepítik a szükséges berendezéseket.

A két fél kiemelte, hogy a már működő Szibéria Ereje (Power of Siberia) vezetéken keresztüli szállítás megbízható és rugalmas, a 2025-ös szállítások pedig meghaladták a szerződéses mennyiséget, elérve a 38,8 milliárd köbmétert. A jövőben további bővítés is napirenden van: a Szibéria Ereje 2 és a Mongólián áthaladó Szojuz Vosztok vezeték megépítésével évente akár 50 milliárd köbméterrel nőhet az exportkapacitás.