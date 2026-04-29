Deviza
EUR/HUF363,9 +0,04% USD/HUF311,04 +0,19% GBP/HUF420,17 +0,08% CHF/HUF394,01 +0,16% PLN/HUF85,66 +0,05% RON/HUF71,43 +0,06% CZK/HUF14,94 +0,03% EUR/HUF363,9 +0,04% USD/HUF311,04 +0,19% GBP/HUF420,17 +0,08% CHF/HUF394,01 +0,16% PLN/HUF85,66 +0,05% RON/HUF71,43 +0,06% CZK/HUF14,94 +0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Gazprom
energia
Oroszország

Európa végképp lemaradt: brutális bejelentést tett a Gazprom-vezér, Oroszország új gázfolyosót nyit Kína felé – ömleni fog az energia

2026.04.29, 07:23

Oroszország és Kína újabb gázszállítási útvonal indítására készül: a Gazprom közlése szerint a távol-keleti vezetéken 2027 januárjától évi akár 12 milliárd köbméter földgáz érkezhet Kínába. A projekt előkészítése már zajlik, többek között a dalnyerecsenszki mérőállomásnál telepítik a szükséges berendezéseket.

A két fél kiemelte, hogy a már működő Szibéria Ereje (Power of Siberia) vezetéken keresztüli szállítás megbízható és rugalmas, a 2025-ös szállítások pedig meghaladták a szerződéses mennyiséget, elérve a 38,8 milliárd köbmétert. A jövőben további bővítés is napirenden van: a Szibéria Ereje 2 és a Mongólián áthaladó Szojuz Vosztok vezeték megépítésével évente akár 50 milliárd köbméterrel nőhet az exportkapacitás.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu