Deviza
EUR/HUF361,79 -0,14% USD/HUF306,94 -0,58% GBP/HUF415,63 -0,12% CHF/HUF394,48 +0,16% PLN/HUF85,54 -0,15% RON/HUF70,95 -0,23% CZK/HUF14,89 -0,21% EUR/HUF361,79 -0,14% USD/HUF306,94 -0,58% GBP/HUF415,63 -0,12% CHF/HUF394,48 +0,16% PLN/HUF85,54 -0,15% RON/HUF70,95 -0,23% CZK/HUF14,89 -0,21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX136 386,25 -1,75% MTELEKOM2 450 +0,16% MOL4 024 -1,57% OTP43 890 -2,14% RICHTER13 000 -1,14% OPUS322,5 -10,91% ANY7 460 -1,32% AUTOWALLIS149 -0,67% WABERERS4 770 -2,65% BUMIX9 158,63 -0,7% CETOP4 538,54 -1,3% CETOP NTR2 843,68 -1,3% BUX136 386,25 -1,75% MTELEKOM2 450 +0,16% MOL4 024 -1,57% OTP43 890 -2,14% RICHTER13 000 -1,14% OPUS322,5 -10,91% ANY7 460 -1,32% AUTOWALLIS149 -0,67% WABERERS4 770 -2,65% BUMIX9 158,63 -0,7% CETOP4 538,54 -1,3% CETOP NTR2 843,68 -1,3%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Rendkívül fontos kőolajvezeték épülhet a Hormuzi-szoros alternatívájaként

A Hormuzi-szorosbeli háborús állapotok miatt az energiaellátásban kialakult globális feszültség enyhítéséhez egy új kőolajvezeték építését szorgalmazza Irak és Törökország között a Nemzetközi Energiaügynökség.
Világgazdaság
2026.04.20, 19:28

Mivel a Hormuzi-szorosban a helyzet továbbra is ingatag, és szűk keresztmetszetet jelent a globális energiapiacok számára, Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) ügyvezető igazgatója egy új olajvezeték megépítését szorgalmazza, amely az Irak déli részén található bászrai olajmezőket kötné össze a törökországi Ceyhanban működő terminállal – írta meg az Origo.

Új olajvezeték épülhet Irak és Törökország között / Fotó: Kallus György / Világgazdaság (illusztráció)

Stratégiai szükségszerűség egy új olajvezeték építése

A javaslat a mind megbízhatatlanabb vízi út végleges megkerülését célozza, stratégiai szükségszerűség az energiabiztonság érdekében – írja a török Hürriyet nyomán a Yahoo! Finance.

Irak olajexportjának körülbelül 90 százaléka a Hormuzi-szoroson keresztüli tranzittól függ, ennélfogva a Bászra–Ceyhan csővezeték már nem egyszerű infrastrukturális projekt, hanem stratégiai szükségszerűség mind Irak, mind Törökország számára, és létfontosságú ellátásbiztonsági eszköz az európai piacok esetében.

A javaslat egy olyan időszakban érkezik, amikor a hagyományos közel-keleti tranzitfolyosók nem tudják ellátni feladatukat. Az Egyesült Államok által támogatott India–Közel-Kelet–Európa gazdasági folyosó tényleges leállását és a Vörös-tengeren tapasztalható tartós instabilitást követően Törökország egyre életképesebb alternatívaként jelenítette meg magát a Perzsa-öblöt az európai piacokkal összekötő kereskedelmi útvonalak számára.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
