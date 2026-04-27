Pakson most nagyon kell figyelni: Oroszország áttörést ért el az atomenergiában – ilyen erőművet még nem látott a világ

Az elmúlt napok nukleáris ipari hírei egyértelműen jelzik: az atomenergia globális szerepe nem csökken, hanem új szintre lép – írta meg az Atombiztos.

Pakson most nagyon kell figyelni: Oroszország áttörést ért el az atomenergiába / Fotó: ABACA via Reuters Connect

A fejlesztések egyszerre érintik

a reaktortechnológiát,

a kiégett üzemanyag kezelését

és a nemzetközi piac bővülését.

Különösen látványos az orosz nukleáris ipar előretörése, amely mindhárom területen aktív és stratégiailag következetes lépéseket tesz.

Az egyik legfontosabb mérföldkő az oroszországi Kurszk II. Atomerőmű első blokkjának közelgő üzembe helyezése. Ez a világ egyik legmodernebb nyomottvizes reaktora, a VVER-TOI első referenciaegysége.

A mintegy 1250 megawatt teljesítményű blokk a már ismert VVER–1200 továbbfejlesztett változata, amelynél a gazdaságosság, az építési hatékonyság és a biztonság egyaránt magasabb szintre került. A projekt külön jelentősége, hogy a régi RBMK blokkok kiváltását szolgálja, vagyis nemcsak exportképes technológiáról van szó, hanem a hazai infrastruktúra modernizációjáról is. Ez a fejlesztési irány közvetve a Paks II. beruházás szempontjából is releváns, hiszen jól mutatja a VVER-technológia folyamatos evolúcióját.

Legalább ilyen fontos előrelépés történt a kiégett nukleáris üzemanyag kezelésében. A Roszatom bejelentette, hogy sikeresen tesztelték minor aktinidákat – például az amerícium–241-et és a neptúnium–237-et – tartalmazó üzemanyag alkalmazását a BN–800 gyorsneutronos reaktorban.

Ezek az anyagok felelősek a nukleáris hulladék hosszú távú radiotoxicitásának jelentős részéért. Transzmutációjuk révén azonban a több százezer éves biztonsági igény néhány száz évre csökkenthető, miközben a hulladék mennyisége is mérséklődik. Ez a zárt üzemanyagciklus felé tett kulcsfontosságú lépés, amely nemcsak környezetvédelmi, hanem erőforrás-gazdálkodási szempontból is áttörést jelent. A kiégett fűtőelemek ugyanis így részben újrahasznosítható energiahordozóvá válnak.

A harmadik fontos fejlemény a nukleáris energia globális terjedését mutatja: Banglades megkapta első atomerőművi blokkjának üzemeltetési engedélyét. A Rooppur Atomerőmű hamarosan az indítási szakaszba lép, amivel az ország belép az atomenergiát alkalmazók körébe. A projekt jól példázza az orosz exportmodellt, amely komplett megoldást kínál a partnerországoknak a finanszírozástól a képzésig. Banglades számára ez nemcsak energetikai, hanem gazdasági és klímavédelmi szempontból is kulcsfontosságú lépés.