Deviza
EUR/HUF364,7 +0,84% USD/HUF311,04 +1,34% GBP/HUF419,29 +0,96% CHF/HUF397,61 +0,87% PLN/HUF85,98 +0,58% RON/HUF71,55 +0,87% CZK/HUF14,99 +0,63% EUR/HUF364,7 +0,84% USD/HUF311,04 +1,34% GBP/HUF419,29 +0,96% CHF/HUF397,61 +0,87% PLN/HUF85,98 +0,58% RON/HUF71,55 +0,87% CZK/HUF14,99 +0,63%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 643,99 -0,54% MTELEKOM2 446 -0,16% MOL4 086 +1,54% OTP42 820 -2,44% RICHTER13 200 +1,54% OPUS312,5 -3,1% ANY7 530 +0,94% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS4 700 -1,47% BUMIX9 215 +0,62% CETOP4 489,18 -1,09% CETOP NTR2 812,75 -1,09% BUX135 643,99 -0,54% MTELEKOM2 446 -0,16% MOL4 086 +1,54% OTP42 820 -2,44% RICHTER13 200 +1,54% OPUS312,5 -3,1% ANY7 530 +0,94% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS4 700 -1,47% BUMIX9 215 +0,62% CETOP4 489,18 -1,09% CETOP NTR2 812,75 -1,09%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
erőmű
energia
tiszta energia
vízerőmű

Bővítik a világ egyik legkülönlegesebb erőművét, amely egy hegy gyomrában működik

Bővítik azt az ausztriai Tirolban található komplex – vízerőműből, víztározókból és több tíz kilométeres alagutakból álló –, tiszta energiát termelő infrastruktúrát, amely nem mindennapi helyszínen, egy hegy gyomrában működik.
Világgazdaság
2026.04.21, 18:00
Frissítve: 2026.04.21, 18:46

A klímaváltozás mára már kézzelfogható valósággá vált, egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási jelenségek. A fosszilis energiahordozók korszaka fokozatosan leáldozóban van, helyüket pedig olyan megújuló források veszik át, mint a szél-, a nap- és – különösen az alpesi régiókban – a vízenergia. Tirol ebben a folyamatban különösen kedvező helyzetben van. A hegyek, patakok és folyók ideális feltételeket biztosítanak a vízenergia hasznosításához, amely tiszta, szén-dioxid-mentes és hosszú távon fenntartható megoldást kínál – írja az Origo. Nem véletlen, hogy a tartomány energiastratégiája szerint 2050-re teljes mértékben megújuló forrásokból kívánják fedezni az energiaigényt.

Tirolban a hegyek, patakok és folyók ideális feltételeket biztosítanak a vízenergia hasznosításához / Fotó: Photofex_AUT / Shutterstock

Kiterjedt erőműrendszer a tiroli hegyekben

Ebben a jövőképben kulcsszerepet játszik a Tiwag, Tirol legnagyobb energiaszolgáltatója, amelynek központja Innsbruckban található. A vállalat közel száz éve épít és üzemeltet vízerőműveket, egyik legambiciózusabb projektje a Kühtai térségében zajló bővítés, ahol víztározók, alagutak és egy teljesen föld alá rejtett erőmű található, egy lenyűgöző mérnöki rendszer részeként – írja az Index.

A Kühtai-bővítés a Sellrain–Silz szivattyús-tározós erőműrendszerre épül, amely már 1981 óta működik, és ma Európa egyik legerősebb ilyen típusú létesítményei közé tartozik. A rendszer jelenleg két erőműből, valamint két fő víztározóból áll. A most zajló fejlesztés három új elemmel bővíti ezt az infrastruktúrát, 

  • egy új víztározóval,
  • a teljesen föld alatt épülő Kühtai 2 erőművel, 
  • valamint egy 25,5 kilométer hosszú vízbevezető alagúttal. 

A projekt célja egyértelműen az, hogy a rendszer tárolókapacitása mintegy 50 százalékos növelést érjen el 2026 végéig.

A beruházás egyik legizgalmasabb eleme kétségtelenül a Kühtai 2 erőmű, amely teljes egészében egy sziklába vájt barlangban kap helyet. A létesítmény egy 4,5 méter átmérőjű alagúton keresztül kapcsolja össze az új kühtai víztározót a meglévő Finstertal-tározóval. A rendszerhez tartozó vízbevezető alagút 25,5 kilométer hosszú, és hat különböző vízgyűjtő területet kapcsol be a rendszerbe. 

A teljes cikket itt olvashatja el

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
