Nagyon betalált Putyin jobbegyenese, káosz készül a német üzemanyagpiacon, veszélybe került a berlini reptér működése is
A Kreml május 1-jén leállítja a kazah olaj szállítását a Barátság vezetéken keresztül, amiről már meg is egyezett Kazahsztánnal – idézte szerdán a Reuters Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettest, miután már kedden is terjedtek meg nem erősített hírek az orosz üzemanyagstopról.
Kiütik az oroszok a Berlin közeli schwedti finomítót
A német Focus online kormányzati forrásokból származó információi szerint az ellátás leállítása elsősorban a schwedti PCK finomítót érinti és hatalmas problémát jelent az északnémet régió számára.
Schwedt ugyanis több mint egy finomító. Saját adatai szerint évente 11,5 millió tonna nyersolajat dolgoz fel, és Berlin, valamint egész Brandenburg tartomány benzin-, dízel-, kerozin- és fűtőolaj-ellátásának mintegy 90 százalékát biztosítja. Sőt, Mecklenburg-Elő-Pomerániát és Nyugat-Lengyelország egyes részeit is ellátja.
A telephely így egyfajta regionális horgonyként működik az északnémet üzemanyagpiacon. Ha csökkentett kapacitással működik, az árak nem emelkednek ugyan automatikusan mindenhol másnap reggel, ám a piac beszűkül, s egyszersmind érzékenyebbé válik az áringadozásokra.
A Német Szövetségi Hálózati Ügynökség a finomítót rendszerszintű létesítménynek minősítette, azaz nélkülözhetetlennek tartja a régió energiaellátása szempontjából.
A finomító többségi tulajdonosa az orosz állami tulajdonú Rosznyefty vállalat, amely részvényeit német leányvállalatain, a Rosneft Deutschlandon és az RN Refining & Marketingen keresztül birtokolja. A német kormány persze már elvonta a vagyonkezelés jogát az orosz vállalattól, és a közelmúltban meg is hosszabbította ezt a szabályozást.
A PCK – még az egykori NDK-n belül is – évtizedeken keresztül a Nyugat-Oroszországból induló Druzsba, azaz Barátság csővezeték nyugati végpontja volt, 2023-tól azonban nem érkezett oda orosz olaj. Helyette azóta kazah energiahordozó áramlott a vezetéken, persze – a földrajz nagy úr – ennek is orosz területen kell(ett) áthaladnia.
Így a függés maradt, csak némileg átalakult: már nem az orosz nyersanyagtól, hanem Oroszországtól mint tranzitországtól függ(ött) a legnagyobb európai gazdaság fővárosa, illetve annak kiterjedt környéke. Erről azonban nem vettek tudomást Berlinben.
A kazah olaj – és így az orosz tranzit is – kulcsfontosságú a finomító folyamatos működéséhez. Brandenburg gazdasági minisztere, Martina Klement a Schwedtben feldolgozott nyersolaj 20-25 százalékára becsülik az arányát, amit a Focus Online-nak a Bundestag CDU/CSU parlamenti csoportján belüli források is megerősítettek.
Ha ez a csatorna bedugul, a kapacitáskihasználtság körülbelül 60 százalékra csökkenne – mondták.
Továbbá kijelentették, hogy Berlinben és Brandenburgban tíz autóból kilenc a schwedti finomítóból származó üzemanyaggal működik.
A finomító technikailag továbbra is működhet még ilyen jelentősen visszaeső kapacitás mellett is, de a gazdasági és logisztikai stabilitása nagymértékben csökkenni fog. Ezért beszélnek már most a német tartományi politikusok és az üzemi tanácsok súlyos helyzetről.
Karina Dörk, a környékbeli Uckermark régió járási igazgatója is aggodalmát fejezte ki az RBB közszolgálati műsorszolgáltatónak:
Ez hatalmas probléma a PCK, de különösen az ellátásbiztonság szempontjából
– mondta.
Kritikus az üzemanyaghelyzet a Berlin Brandenburg Repülőtéren
A helyzet kritikus a Berlin Brandenburg Repülőtér (BER) számára is. Dörk és a CDU/CSU parlamenti csoport tagjai szerint a BER kerozinellátásának 80 százalékát a PCK biztosítja.
Ugyanakkor a PCK üzemi tanácsa kijelentette, hogy körülbelül csupán hét napra elegendő tartalék áll rendelkezésre.
Rövid távon a repülőtér készletezéssel, forgalomelterelésekkel és vészhelyzeti logisztikával is boldogulhat, közép- és hosszú távon azonban egy mindössze 60 százalékos kapacitással működő PCK brutális nyomás alá helyezné a német fővárosi régió kerozinpiacát.
Közben nő a kockázata annak, hogy az üzemanyagot magasabb áron kell beszerezni, illetve hogy az ellátási láncokat más finomítókon vagy kikötőkön keresztül kell majd működtetni, és hogy a költségek a teljes láncban emelkedni fognak – a kőolaj-kereskedelemtől a légitársaságokig. Az, hogy végül magasabb repülőjegyárakban is lecsapódik-e mindez, a leállás időtartamától és mértékétől függ.
A Berlin Brandenburgi Repülőtér valószínűleg nem áll le azonnal, de ellátása jelentősen sebezhetőbbé válik.
Három nagy veszély
A német portál szerint a kazah olajszállítás leállítása összességében három nagy veszélyt jelent Németország számára.
- Az első veszély a súlyosbodó ellátási hiány északkeleten. Bár léteznek alternatívák – az olaj már érkezik Schwedtbe Rostockon és a lengyelországi Gdansk kikötőjén keresztül is, ám ezek nem képesek megközelítőleg sem helyettesíteni a Druzsbán keresztül érkező kazah olajat. Ráadásul ezzel ismét bebizonyosodott, hogy válság esetén Németország ismét másokra van utalva.
- A második veszély a finomító gazdasági károsodása. A PCK évek óta bizonytalan állapotban van: a Rosznyefty továbbra is többségi részesedéssel rendelkezik, de vagyonkezelői jogát elvonták, viszont a létesítményben logisztikai beruházásokat és átalakítási munkákat kellene végezni. Ki fogja ezt felvállalni?
- A harmadik veszély a német diverzifikációs politika stratégiai veresége. Eddig azt a tényt, hogy Berlin lecserélte az orosz olajat kazahra, bizonyítéknak tekintették, hogy lehetséges a leválás az orosz energiáról. Ha ellenben Moszkva leállítja a tranzitot, és ezzel súlyos gondot okoz Németországnak, a Kreml újra aláhúzza, hogy nem lehet a befolyásától olyan egyszerűen megszabadulni.