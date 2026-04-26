Nagyon betalált Putyin jobbegyenese, káosz készül a német üzemanyagpiacon, veszélybe került a berlini reptér működése is

A Kreml május 1-jén leállítja a kazah olaj szállítását a Barátság vezetéken keresztül, amiről már meg is egyezett Kazahsztánnal – idézte szerdán a Reuters Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettest, miután már kedden is terjedtek meg nem erősített hírek az orosz üzemanyagstopról.

Nem jut olajhoz a schwedti finomító május 1-jétől, kritikussá válhat az üzemanyag-helyzet Berlin környékén / Fotó: AFP

Kiütik az oroszok a Berlin közeli schwedti finomítót

A német Focus online kormányzati forrásokból származó információi szerint az ellátás leállítása elsősorban a schwedti PCK finomítót érinti és hatalmas problémát jelent az északnémet régió számára.

Schwedt ugyanis több mint egy finomító. Saját adatai szerint évente 11,5 millió tonna nyersolajat dolgoz fel, és Berlin, valamint egész Brandenburg tartomány benzin-, dízel-, kerozin- és fűtőolaj-ellátásának mintegy 90 százalékát biztosítja. Sőt, Mecklenburg-Elő-Pomerániát és Nyugat-Lengyelország egyes részeit is ellátja.

A telephely így egyfajta regionális horgonyként működik az északnémet üzemanyagpiacon. Ha csökkentett kapacitással működik, az árak nem emelkednek ugyan automatikusan mindenhol másnap reggel, ám a piac beszűkül, s egyszersmind érzékenyebbé válik az áringadozásokra.

A Német Szövetségi Hálózati Ügynökség a finomítót rendszerszintű létesítménynek minősítette, azaz nélkülözhetetlennek tartja a régió energiaellátása szempontjából.

A finomító többségi tulajdonosa az orosz állami tulajdonú Rosznyefty vállalat, amely részvényeit német leányvállalatain, a Rosneft Deutschlandon és az RN Refining & Marketingen keresztül birtokolja. A német kormány persze már elvonta a vagyonkezelés jogát az orosz vállalattól, és a közelmúltban meg is hosszabbította ezt a szabályozást.

A PCK – még az egykori NDK-n belül is – évtizedeken keresztül a Nyugat-Oroszországból induló Druzsba, azaz Barátság csővezeték nyugati végpontja volt, 2023-tól azonban nem érkezett oda orosz olaj. Helyette azóta kazah energiahordozó áramlott a vezetéken, persze – a földrajz nagy úr – ennek is orosz területen kell(ett) áthaladnia.

Így a függés maradt, csak némileg átalakult: már nem az orosz nyersanyagtól, hanem Oroszországtól mint tranzitországtól függ(ött) a legnagyobb európai gazdaság fővárosa, illetve annak kiterjedt környéke. Erről azonban nem vettek tudomást Berlinben.

A kazah olaj – és így az orosz tranzit is – kulcsfontosságú a finomító folyamatos működéséhez. Brandenburg gazdasági minisztere, Martina Klement a Schwedtben feldolgozott nyersolaj 20-25 százalékára becsülik az arányát, amit a Focus Online-nak a Bundestag CDU/CSU parlamenti csoportján belüli források is megerősítettek.