Jó hír az autósoknak: tovább csökkennek az üzemanyagárak

Kedden ismét csökkennek a hazai üzemanyagárak: a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 6 forinttal, míg a gázolajé bruttó 14 forinttal mérséklődik – írta a Holtankoljak.hu.

A változás a kiskereskedelmi árakban is megjelenhet, így tovább csökkenhet a különbség a piaci és a hatóságilag meghatározott, úgynevezett védett árak között.

A jelenlegi, 2026. április 20-i adatok alapján a hazai kutakon az átlagárak a következők:

95-ös benzin: 672 Ft/liter

Gázolaj: 728 Ft/liter

Ezzel szemben a védett árak Magyarországon:

95-ös benzin: 595 Ft/liter

Gázolaj: 615 Ft/liter

A különbség tehát jelenleg jelentős: a benzin esetében 77 forint, míg a gázolajnál 113 forint literenként. A most bejelentett árcsökkentés ezt a különbséget tovább mérsékelheti, különösen a dízel esetében, ahol nagyobb mértékű a nagykereskedelmi árváltozás.

Az árak közeledése kedvező jel a piaci egyensúly szempontjából, ugyanakkor a végfelhasználói árak alakulása több tényezőtől is függ, így nem minden esetben követik azonnal és teljes mértékben a nagykereskedelmi változásokat. A következő napokban kiderül, hogy a kutak milyen mértékben érvényesítik az árcsökkenést.

A trend mindenesetre egyértelmű: a piaci és a szabályozott árak közötti különbség fokozatosan szűkül, ami hosszabb távon stabilabb árkörnyezetet eredményezhet a hazai üzemanyagpiacon.