Rendkívüli esemény történt csütörtök este Európa legnagyobb atomerőművében: egymást érik az áramszünetek – nem lehet tudni, mi okozta a bajt

Ideiglenesen megszűnt április 16-án este a külső áramellátás a zaporizzsjai atomerőműben (ZNPP) – közölte a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ).

Rendkívüli esemény történt csütörtök este Európa legnagyobb atomerőművében / Fotó: ABACA via Reuters Connect (illusztráció)

A szervezet szerint

kevesebb mint egy héten belül ez már a második ilyen eset, a háború kezdete óta pedig a tizennegyedik.

Az áramkimaradás oka egyelőre nem ismert, a NAÜ helyszíni szakértői vizsgálják a történteket és folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet. A külső áramellátást mintegy 40 perc után sikerült helyreállítani, ugyanakkor a szervezet hangsúlyozta: az incidens rávilágít a nukleáris biztonság továbbra is rendkívül törékeny helyzetére.

Az RBC cikke szerint létesítmény legutóbb április 14-én maradt külső áram nélkül, akkor körülbelül másfél óra alatt állt helyre az ellátás. A zaporizzsjai erőmű működése a háború kezdete óta többször került veszélybe az infrastruktúrát érintő károk és a harci cselekmények miatt.

Oroszország hosszabb ideje törekszik arra, hogy az erőművet saját energiarendszerébe integrálja, miközben az ottani megszálló adminisztráció az orosz atomerőművekre jellemző működési rend bevezetésén dolgozik. Korábban, február végén Ukrajna és Oroszország helyi tűzszünetben állapodott meg egy 330 kV-os tartalék távvezeték javítása érdekében.

Korábban megírtuk, hogy a zaporizzsjai atomerőmű részben elvesztette a külső áramellátását – nyilatkozta a Roszatom vezérigazgatója. Alekszej Lihacsov elmondta, hogy az atomerőmű rendelkezik megfelelő számú dízelgenerátorral.

Mint közölte, a Dnyeper nevű áramvezeték már több napja nem működik, mert megsérült a vízfelszín feletti, sebezhető pontja. Emiatt nehéz megjósolni a helyreállításának idejét. Az áramellátás azonban továbbra is biztosított a másik vezetéken, a Ferrosplavnaja vezetéken.

Miközben az erőmű rendelkezésre áll a szükséges számú dízelgenerátor, a hat atomreaktor hidegleállási üzemmódban van. Folyik az újbóli üzembe helyezésük engedélyeztetése, az üzembe helyezés még nem kezdődhet meg a megoldatlan biztonsági problémák miatt.

„Az állomás területén az elmúlt napokban nem voltak támadások, de az atomerőmű melletti Energodar városban és annak infrastruktúrájában igen. Energodarban többször is volt áramszünet, de a városi katasztrófavédelmi szolgálatoknak köszönhetően mindent helyreállítottak. A helyzet a városban feszült, de összességében nyugodt” – jegyezte meg Alekszej Lihacsov.