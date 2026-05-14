India arra kérte az Egyesült Államokat, hogy hosszabbítsa meg azt az ideiglenes engedélyt, amely lehetővé teszi a szankciók alá eső orosz kőolaj importját – írja a Bloomberg bennfentes forrásokra hivatkozva. Az indiai kormány szerint a közel-keleti háború miatt kialakult energiapiaci bizonytalanság súlyos következményekkel járhat az ország 1,4 milliárd lakosára nézve.

Az USA engedhet Moszkvának? India sürgős kéréssel fordult Washingtonhoz / Fotó: Francis Mascarenhas / Reuters

Az Unian szemléje szerint az indiai tisztviselők Washingtonnak jelezték: a térségben zajló konfliktusok miatt az olaj- és gázellátás akadozása már most is érezhető, és a lakosság egy része főzőgázhiánnyal küzd. A Bloomberg szerint az USA márciusban ideiglenesen engedélyezte a szankcionált orosz olaj vásárlását a magas energiaárak miatt, majd a könnyítést május 16-ig meghosszabbította.

Közben India rekordmennyiségű orosz olajat importál. A Kpler elemzőcég adatai szerint májusban napi 2,3 millió hordó orosz kőolaj érkezett az országba, ami történelmi csúcsnak számít. A szakértők arra számítanak, hogy a havi átlag napi 1,9 millió hordó körül alakul majd.

Az indiai finomítók jelenleg maximális kapacitással működnek, hogy még a jelenlegi amerikai engedély lejárta előtt minél több olajat vásároljanak.

A Financial Times számításai szerint az emelkedő olajárak jelentős pluszbevételt jelentenek Oroszország számára: minden egyes magas árakkal járó nap körülbelül 150 millió dollárral növeli az orosz költségvetés bevételeit. Az iráni–izraeli konfliktus első két hetében Moszkva becslések szerint akár 1,9 milliárd dollár extra bevételhez is juthatott.

Korában a Világgazdaság megírta, hogy bár Donald Trump amerikai elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök megállapodott egy kétoldalú kereskedelmi egyezményről, India nem tud egyik napról a másikra leállni az orosz olaj vásárlásával.

A megállapodás részeként Delhi vállalta, hogy fokozatosan csökkenti az orosz importot, azonban az indiai finomítóknak időre van szükségük az alternatív beszerzési források kiépítéséhez.

Az orosz olajimport hirtelen leállítása veszélyeztetné India gazdasági növekedését és növelné az inflációt. A hitelminősítő arra figyelmeztetett, hogy az indiai finomítók ugyan már az elmúlt hónapokban mérsékelték az orosz beszerzéseket, de a teljes leállás komoly piaci zavarokat okozhatna.

India az orosz-ukrán háború kezdete óta Kína mellett az orosz olaj egyik legnagyobb vásárlójává vált.

Trump korábban emiatt összesen 50 százalékos vámot vetett ki az indiai termékekre, amely a mostani megállapodás értelmében 18 százalékra csökkenhet.