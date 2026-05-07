Komárom-Esztergomba hozza Kína, amit mindenki akar – városokat képes ellátni a csúcstechnika, ennek már Brüsszel is örül

Egy 47 megawatt teljesítményű akkumulátoros energiatároló telep épül 12,5 milliárd forintból az Oroszlányi Erőmű területén négy vállalat összefogásával – mondta a projekt menedzsere.

Komárom-Esztergomba hozza Kína

Jeszenszky Gábor tájékoztatása szerint a létesítmény alkalmas arra, hogy

késlekedés nélkül kiszolgálja a magyar villamosenergia-rendszer kiegyensúlyozását végző MAVIR Zrt. igényeit,

valamint csúcsidőszakban áramot tápláljon a hálózatba.

A létesítmény 40 szabványos konténerből áll, amelyekben egyenként 1500 lítium akkumulátorcella található. A berendezések Kínából érkeznek, a rendszert egy német gyártmányú SMA áramátalakító hangolja össze.

Az energiatároló telep teljes feltöltéssel három órán át képes 47 megawatt teljesítményt leadni, ez egy közepes város energiaigénye. Az akkumulátorok garantált élettartama 15 év, de az eddigi öregedési tapasztalatok szerint akár 20 évig is működhetnek.

A berendezés teljes kapacitása 135 megawattóra, a töltés és az áramkiadás összesített hatásfoka 88 százalék. Az üzemeltetést a Veolia cégcsoport Oroszlányi Erőműve biztosítja.

A 2026 nyarára elkészülő fejlesztés az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközének (RRF) ötmilliárd forintos támogatásával valósul meg, a projektben résztvevő cégek önereje 7,5 milliárd forint.

A beruházást a NAP Nyrt. két projektcége, az L&F Lovas Kft. és az RM4 Kft., valamint az ÉP-CAR-NET Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Helionergy Hyperion Kft. és a Helionergy Iota Kft. valósítja meg, a vállalkozások magyar magánszemélyek tulajdonában vannak.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy megnyílt a Jedlik Ányos Energetikai Program egyik legfontosabb pályázata:

a hazai vállalkozások összesen 50 milliárd forintos támogatásra pályázhatnak ipari energiatárolók telepítésére.

A teljes keret felét a mikro-, kis- és középvállalkozások számára tartják fenn.

A kormány célja, hogy az Otthoni Energiatároló Programmal együtt 2026 elejére legalább 800 megawattnyi energiatárolói kapacitás épüljön ki Magyarországon, ami a jelenlegi kapacitás ötszörösét jelentené.