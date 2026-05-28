Deviza
EUR/HUF355,24 +0,14% USD/HUF306,18 +0,24% GBP/HUF410,17 +0,12% CHF/HUF388,2 +0,16% PLN/HUF83,82 +0,03% RON/HUF67,72 +0,11% CZK/HUF14,62 +0,06% EUR/HUF355,24 +0,14% USD/HUF306,18 +0,24% GBP/HUF410,17 +0,12% CHF/HUF388,2 +0,16% PLN/HUF83,82 +0,03% RON/HUF67,72 +0,11% CZK/HUF14,62 +0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Irán
Egyesült Államok
olaj

Ennyi volt a nagy iráni béke: máris emelkednek az olajárak

2026.05.28, 07:54

Az olajárak jelentősen emelkedtek, miután az Egyesült Államok újabb csapásokat hajtott végre Irán ellen, ezúttal a stratégiai jelentőségű Bandar Abbas kikötőváros egyik katonai létesítményét támadva – számolt be a BBC.

Insulation,Foam,Covered,With,A,Good,Waterproof,Rubber,Sheet,On
Fotó: MR.Zanis / Shutterstock

Az amerikai Központi Parancsnokság (Centcom) közlése szerint az amerikai erők négy iráni drónt is lelőttek, amelyek „fenyegetést jelentettek a Hormuzi-szoros térségében”.

A globális irányadó Brent típusú kőolaj ára 3,75 százalékkal, hordónként 97,83 dollárra emelkedett, míg az amerikai könnyűolaj jegyzése 4 százalékkal, 92,22 dollárra nőtt.

A támadások annak ellenére történtek, hogy Teherán és Washington között tűzszünet van érvényben, miközben a felek tárgyalásokat folytatnak a három hónapja tartó konfliktus lezárásáról. A válság gyakorlatilag megbénította a kulcsfontosságú Hormuzi-szoros hajóforgalmát, ami világszerte megemelte az energiaárakat.

A világ kőolaj- és cseppfolyósított földgáz-ellátásának mintegy ötöde normál esetben ezen a tengeri útvonalon halad át.

Nem sokkal azután, hogy az Egyesült Államok és Izrael február 28-án légicsapásokat indított Irán ellen, Teherán azzal fenyegetőzött, hogy megtámadja a szorost használó hajókat.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu