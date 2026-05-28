Ennyi volt a nagy iráni béke: máris emelkednek az olajárak

Az olajárak jelentősen emelkedtek, miután az Egyesült Államok újabb csapásokat hajtott végre Irán ellen, ezúttal a stratégiai jelentőségű Bandar Abbas kikötőváros egyik katonai létesítményét támadva – számolt be a BBC.

Az amerikai Központi Parancsnokság (Centcom) közlése szerint az amerikai erők négy iráni drónt is lelőttek, amelyek „fenyegetést jelentettek a Hormuzi-szoros térségében”.

A globális irányadó Brent típusú kőolaj ára 3,75 százalékkal, hordónként 97,83 dollárra emelkedett, míg az amerikai könnyűolaj jegyzése 4 százalékkal, 92,22 dollárra nőtt.

A támadások annak ellenére történtek, hogy Teherán és Washington között tűzszünet van érvényben, miközben a felek tárgyalásokat folytatnak a három hónapja tartó konfliktus lezárásáról. A válság gyakorlatilag megbénította a kulcsfontosságú Hormuzi-szoros hajóforgalmát, ami világszerte megemelte az energiaárakat.

A világ kőolaj- és cseppfolyósított földgáz-ellátásának mintegy ötöde normál esetben ezen a tengeri útvonalon halad át.

Nem sokkal azután, hogy az Egyesült Államok és Izrael február 28-án légicsapásokat indított Irán ellen, Teherán azzal fenyegetőzött, hogy megtámadja a szorost használó hajókat.