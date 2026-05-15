Körbebástyázták a Paks II. atomerőműt az oroszok, nem tud ártani neki a Tisza-kormány: a legnagyobb hatalmak állnak az építkezés mögött

Miközben Magyarországon továbbra is élénk gazdasági és politikai vita zajlik a Paks II. Atomerőmű beruházásáról, a projekt műszaki megvalósítása látványos ütemben halad előre – olvasható az Atombiztos oldalán.

A paksi építési területen zajló munkálatok, valamint a folyamatosan bővülő nemzetközi ipari együttműködés azt jelzik, hogy

a beruházás mára egyértelműen a fizikai kivitelezési szakaszba lépett, és egyre inkább visszafordíthatatlanná válik.

Különösen figyelemre méltó Alekszej Lihacsovnak, a Roszatom vezérigazgatójának bejelentése, miszerint az Akkuyu Atomerőmű építésében tapasztalatot szerzett török vállalatok is bekapcsolódhatnak a magyar projekt kivitelezésébe. Ez a fejlemény jól mutatja, hogy a modern atomerőmű-építések már nem egyszerű kétoldalú állami beruházások, hanem összetett nemzetközi ipari és mérnöki együttműködések. A Roszatom az elmúlt években olyan globális nukleáris építési hálózatot hozott létre, amelyben az egyes országokban megszerzett tudás és tapasztalat más projektekben is közvetlenül hasznosul.

A paksi projektben ma már

nemcsak magyar és orosz cégek vesznek részt, hanem számos nyugat-európai, amerikai, valamint török és fehérorosz vállalat is. Francia, német, osztrák, svéd, svájci és holland cégek egyaránt érdekeltek a beszállítói láncban.

A Roszatom vezetése ugyanakkor azt is világossá tette: minden műszaki, pénzügyi és szerződéses kérdésben készek együttműködni a magyar féllel.

Lihacsov nyilatkozata azért is jelentős, mert ráirányítja a figyelmet arra a tényre, hogy egy atomerőmű-beruházás alapvetően rendkívül komplex műszaki és gazdasági projekt. Az ilyen beruházások esetében az ellátásbiztonság, a villamosenergia-rendszer stabilitása, a hosszú távú versenyképesség és a nukleáris biztonság sokkal meghatározóbb tényezők, mint a napi politikai viták.

A paksi építkezés jelenlegi állapota jól érzékelteti a projekt méreteit. Az 5. blokk munkagödrében már folyamatban van az alaplemez kivitelezése, miközben éjjel-nappal dolgoznak a betonpumpák és a toronydaruk. Ezzel párhuzamosan a 6. blokk területén is ütemterv szerint halad a talajkiemelés, ahol a szükséges földmennyiség több mint egyharmadát már kitermelték. Ezek a munkálatok egyértelműen bizonyítják, hogy Magyarország történetének egyik legnagyobb ipari beruházása bontakozik ki Pakson.