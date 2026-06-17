Most érkezett: bejelentették az új üzemanyagárakat, csütörtöktől életbe lép - kezdhetünk búcsúzni a védett áras benzintől és gázolajtól

Csütörtöktől tovább mérséklődnek az üzemanyagárak Magyarországon: a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, míg a gázolajé bruttó 14 forinttal csökken – közölte a holtankoljak.hu.

A dízel esetében ez az elmúlt hetek egyik legjelentősebb árcsökkenésének számít, amely várhatóan gyorsan megjelenik majd a töltőállomások kiskereskedelmi áraiban is. A jelenlegi átlagárak alapján a 95-ös benzin literenként 635 forintba, a gázolaj pedig 655 forintba kerül.

Az árak mérséklődésének hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiaci folyamatok állnak. A Brent típusú kőolaj jegyzése 80 dollár alá csökkent, miután enyhültek a kínálati aggodalmak, és a piac az iráni olajexport fokozatos normalizálódására számít.

A holtankoljak.hu adatai szerint a védett árak jelenleg a 95-ös benzin esetében 595 forintot, a gázolajnál pedig 615 forintot tesznek ki literenként. A most bejelentett nagykereskedelmi árcsökkenés nyomán a következő napokban a kutakon is olcsóbb üzemanyagárakkal találkozhatnak az autósok.