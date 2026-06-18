Megszólalt Kapitány István: elmagyarázta, miért és hogyan vezeti ki az üzemanyag védett árát a Tisza-kormány – jön a törvénymódosítás

A gazdasági és energetikai miniszter a Facebookon közölte, hogy a Fidesz azt terjesztette: ha a Tisza kormányra kerül, akkor 1000 forintos benzinár lesz Magyarországon.

Kapitány István szerint a legtöbb benzinkúton már védett ár alatt lehet üzemanyagot tankolni / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Kapitány István hozzátette: a piac beárazta a Tisza győzelmét, és rég nem látott mértékben erősödött a forint.

„A héten minden egyéb körülmény is úgy alakult, hogy megkezdhetjük a védett üzemanyagár kivezetését,

hiszen a legtöbb helyen már ma is a védett ár alatt lehet üzemanyagot tankolni és a héten további átcsökkenés várható a töltőállomásokon” – fogalmazott.

Közölte, hogy mindig is világosan fogalmazott korábban: amint a körülmények ezt lehetővé teszik, visszatérnek a normál piaci működéshez. A szükséges jogszabálymódosítást benyújtják az országgyűlésnek.

„A jövőben is megtartjuk a jövedékiadó csökkentését, ahogy a Mol is a csökkentett árréseket. A magyar emberek energiállátása biztonságban van és biztonságban is marad” – mondta Kapitány István.

A miniszter azt is mondta, hogy a Tisza-kormány célja, hogy a ehető legolcsóbb, legkockázatmentesebb és legbiztonságosabb energia biztosítva legyen minden magyar család és vállalkozás számára.

Így dőlhet el a védett benzinárak sorsa Magyarországon

„Először is érdemes megvárni, hogy ténylegesen béke lesz-e és valóban megnyugszik-e az energiapiac vagy csak egy átmeneti fellángolást látunk és néhány nap múlva ismét folytatódik a háború és nem nyílik meg a Hormuzi-szoros. Ha az utóbbi forgatókönyv valósul meg, akkor a védett üzemanyagárak is velünk maradhatnak egy darabig” – mondta a Világgazdaság érdeklődésére Regős Gábor, miután hétvégén Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy megszületett a hónapok óta várt megállapodás Iránnal, így újra megnyílhat a február vége zárva tartó Hormuzi-szoros.

A Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint amennyiben az Amerikai Egyesült Államok és Irán ténylegesen békét köt, akkor arra számíthatunk, hogy még valamennyit lejjebb mehet az olaj ára. Ebből, illetve a forint erősödéséből következik a piaci ár csökkenése.

Felhívta a figyelmet arra, hogy

jelenleg a piaci ár a 95-ös benzin esetében 641 forint, míg a gázolaj esetében 671 forint

– ez persze az átlag, ettől jelentős eltérések lehetnek az egyes kutaknál. Ezzel szemben a védett ár 595, illetve 615 forint.

Arra számítok, hogy még kivár a kormányzat és akkor vezeti ki a védett árat, ha a piaci átlagár a rögzített szintet megközelíti vagy esetleg alá is megy

– mondta Regős Gábor.