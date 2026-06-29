Ez a nap pontosan megmutatta Magyarországnak, mi a baj a szélenergiával: Kapitány István erről nem beszélt – nemhogy termelnének, még zabálják is az áramot

A rendszeradatok szerint a június végi, közel 40 Celsius-fokos hőség ismét rávilágított arra, hogy az ellátásbiztonságot nem a beépített megújuló, nap- és szélerőművi kapacitások, hanem a csúcsidőszakokban ténylegesen rendelkezésre álló termelés határozza meg – vonja le a következtetést Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő a blogján megjelent friss írásában, melyben a rendkívüli hőség energetikai következményeivel, különösen a Paksi Atomerőmű termelésével foglalkozik. Hárfás Zsolt adatgyűjtése azt mutatja, hogy bár a paksi termelést is vissza kellett fogni a Duna vizének melegedése miatt, de az időjárásfüggő termelők alig tettek a rendszerbe.

Szélerőmű fejlesztésekbe kezdene a kormány - bár a hőségben korlátozni kell a paksi termelést, az atomenergia így is az elsődleges az ország energiaellátásában az import mellett

Fotó: Németh András Péter

Vissza kellett fogni a paksi blokkokat, de nem szélerőművek léphetnek a helyükbe

A cikk szerint június 26-án az esti órákban a hazai villamosenergia-igény megközelítette a 6800 megawattot. A Paksi Atomerőmű ekkor mintegy 1940 megawattal termelt, a gázerőművek közel 1850 megawattal járultak hozzá a rendszer egyensúlyához, miközben az import meghaladta a 2000 megawattot.

A nappal jelentős mennyiségű energiát termelő naperőművek teljesítménye estére a beépített közel 4900 megawattos kapacitás töredékére esett vissza, a szélerőművek pedig alig termeltek.

Az írás kiemeli, hogy a Paksi Atomerőmű teljesítményét a rendkívüli hőség miatt

június 27-én és

28-án is csökkenteni kellett, mivel a Dunába visszavezetett hűtővíz hőmérsékletét jogszabályi korlátok szabályozzák.

A szerző szerint a tervezett Paks II. blokkoknál ezt a problémát egy kiegészítő hűtési megoldás kezeli majd, így hasonló teljesítménykorlátozásra várhatóan nem lesz szükség.

A szakértő írása a hőség miatti termeléskorlátozás mellett azért is figyelmet érdemel, mert Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter épp a napokban hirdette meg, hogy a kormány hatalmas szélerőművi fejlesztésbe kezdene. Miként megírtuk, Kapitány közlése szerint a fejlesztés azért is jelentős, mert a hazai szélerőművi kapacitás 2016 óta gyakorlatilag változatlan, mintegy 330 megawattos szinten állt. Az elképzelések szerint viszont a mostani több mint tízszeresére növelné Magyarország szélerőművi kapacitását 2030-ig a kormány, amely összesen 4 gigawattnyi új beruházásra ír ki pályázatot.