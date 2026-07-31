Itt a bejelentés: már megérezte Paks Magyar Péter kérését – kiderült, mit okoz az „önmérséklet" az atomerőműnél

„Jelenleg az energiaszolgáltatás rendben üzemel” – írta Magyar Péter a Facebookon.

Fotó: Mártonfai Dénes/MW

A Paksi Atomerőmű 2000 megawatt helyett 960 megawatt teljesítménnyel működik, miközben az önkéntes fogyasztáscsökkentésnek köszönhetően a hálózat csúcsterhelése csütörtökön 151 megawattal elmaradt a tervezettől.

Magyar Péter a bejegyzését azzal zárta: „Irány Százhalombatta és Paks.”

Magyar Péter csütörtöki rendkívüli tájékoztatóján közölte, hogy az energiakrízis miatt végső esetben életbe léphet a rotációs kikapcsolási rend.

Az intézkedést csak akkor vezetnék be, ha az erőművi tartalékok, az import, a nagyfogyasztók önkéntes korlátozása és más műszaki beavatkozások sem lennének elegendők a villamosenergia-rendszer egyensúlyának fenntartásához.

A rotációs kikapcsolás nem az ország teljes és egyidejű áramtalanítását jelentené: az egyes fogyasztói területeket előre meghatározott sorrendben, átmenetileg kapcsolnák le, majd az ellátás helyreállítása után egy másik körzet következne. A kórházak, a szociális intézmények és más alapvető közszolgáltatások nem kerülnének a korlátozható fogyasztók közé.

A hálózatot a Paksi Atomerőmű teljesítményének visszafogása, a Dunamenti Erőmű egyik egységének 400 megawattos kiesése, valamint az extrém hőség miatt megugró fogyasztás helyezte nyomás alá. Az esti rendszerterhelés a korábbi 6000 megawattról akár 7200 megawattra is emelkedhet, miközben 17 és 22 óra között a naperőművek termelése jelentősen visszaesik.

A kormány ezért energiaellátási műveleti egységet állított fel, amelynek feladata a lehetséges forgatókönyvek kidolgozása és a szükséges intézkedések összehangolása. A rotációs krízisterv részeként azt is meghatározták, hogy szükség esetén mely nagyfogyasztóknak kell átmenetileg csökkenteniük vagy átütemezniük az áramfelhasználásukat. Hivatalos, településekre, utcákra és időpontokra lebontott kikapcsolási lista ugyanakkor egyelőre nem készült, ezért a közösségi médiában terjedő menetrendeket nem szabad hiteles tájékoztatásként kezelni.