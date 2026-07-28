Nem verték nagy dobra: az éjszaka közepén kellett letekerni a paksi atomerőművet a rekordalacsony Duna miatt

Rekordalacsony vízállást mértek a Dunán Paksnál, ezért csökkenteni kellett a Paksi Atomerőmű egyik blokkjának teljesítményét – közölte a Paksi Atomerőmű.

Az alacsony dunai vízállás és a hőhullám miatt ismét vissza kellett fogni a Paksi Atomerőmű teljesítményét /Fotó: Paks II. Atomerőmű Zrt. / Facebook

A tartós szárazság és a kánikula együttes hatására jelentősen visszaesett a Duna vízhozama, ami az atomerőmű működésére is hatással volt. Július 27-én mínusz 106 centiméteres vízállást mértek Paksnál, ami minden korábbi negatív rekordot megdöntött.

A kialakult helyzet miatt az atomerőmű szakemberei július 27-én 21 óra 45 perctől 254 megawattal csökkentették az 1-es blokk teljesítményét. Erre azért volt szükség, hogy betartsák a blokkok hűtésére használt, majd a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírásokat.

A rendkívül száraz és meleg időjárás miatt már júniusban és júliusban is több alkalommal vissza kellett fogni az atomerőmű blokkjainak teljesítményét.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábbi leállásoknál közölte: a tartós hőhullám következtében megemelkedett Duna-vízhőmérséklet miatt a Paksi Atomerőműben a jogszabályoknak megfelelő teljesítménycsökkentést kellett végrehajtani.

A miniszter hangsúlyozta, hogy nem rendkívüli üzemzavarról vagy váratlan meghibásodásról, hanem előre meghatározott, szigorúan szabályozott eljárásról volt szó.

A vonatkozó előírások szerint, amikor a Duna vízhőmérséklete elérte a meghatározott határértéket, az atomerőműnek csökkentenie kellett a blokkok teljesítményét, hogy a folyóba visszavezetett hűtővíz ne veszélyeztesse annak élővilágát.

Kapitány István szerint a lakosság mindebből semmit sem érzékelt. Kiemelte, hogy Magyarország villamosenergia-ellátása továbbra is biztonságos és folyamatos maradt, mivel minden szükséges intézkedést megtettek a rendszer stabil működésének fenntartása érdekében.

Az erőmű közlése szerint a szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérik a Duna vízhozamának és vízhőmérsékletének alakulását, a szükséges intézkedéseket pedig mindig az aktuális helyzethez igazítják. A cél a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása.