Elszállhatnak az üzemanyagárak: 700 forint fölé drágulhat egy liter benzin Ukrajnában

Akár két héten belül elérheti a literenkénti 100 hrivnyát (mintegy 712 forintot) a benzin és a dízel ára Ukrajnában – véli Dmitro Ljouskin üzemanyagpiaci szakértő, a Prime vállalatcsoport alapítója.

Elszállhatnak az üzemanyagárak / Fotó: Mónus Márton / Reuters

A szakember szerint a nagykereskedelmi árak gyors emelkedése és az importot nehezítő logisztikai problémák miatt a töltőállomások szinte naponta kénytelenek módosítani áraikat.

A Kiszo cikke szerint Ljouskin az Unian hírügynökségnek elmondta, hogy több nagy üzemanyaglánc már megkezdte az áremelést.

Egyes kutaknál az elmúlt napokban literenként 1–3 hrivnyával (7–21 forinttal) drágult az üzemanyag.

Előrejelzése szerint a tendencia folytatódik,

így augusztus elejére az árak megközelíthetik a 100 hrivnyás (712 forintos) lélektani határt.

A szakértő szerint a kiskereskedelmi árat alapvetően a nagykereskedelmi ár és a töltőállomások mintegy 15 hrivnyás (107 forintos) árrése határozza meg. Mivel az importált üzemanyag nagykereskedelmi ára már eléri a literenkénti 85–90 hrivnyát (605–641 forintot), a kutakon akár 102–102,5 hrivnyás (726–730 forintos) árak is kialakulhatnak.

Ljouskin úgy véli, az ukrán kormány várhatóan megpróbálja megakadályozni a 100 hrivnyás határ átlépését, például az állami Ukrnafta hálózat bevonásával. Ennek hatékonyságában azonban kételkedik, mivel az állami kutakon már most is előfordul üzemanyaghiány, miközben a nyári időszakban jelentősen nő a kereslet.

Az áremelkedést elsősorban az importált üzemanyag tengeri szállítását érintő problémák okozzák. A korábban használt útvonalak nehezebben működnek, ezért nagyobb szerep hárul a Dunán közlekedő kisebb hajókra, ami főként Ukrajna déli régióinak ellátását nehezíti. A fennakadások miatt a nagykereskedelmi árak egyetlen nap alatt akár 10 hrivnyával (71 forinttal) is emelkedhettek.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy jelentős visszhangot kiváltó intézkedést vezetett be az ukrán kormány: elindult az üzemanyag-vásárlások után járó pénzvisszafizetési program.

A hivatalos kommunikáció szerint a cél az, hogy enyhítsék a lakosság terheit a globális energiaválság és az üzemanyagárak emelkedése közepette. A döntés azonban komoly vitákat generált, főként annak fényében, hogy Ukrajna a csőd szélén áll.