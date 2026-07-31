Putyinékat nem hatotta meg az energiaválság, ez fájni fog a magyaroknak is: súlyos döntést hoztak az üzemanyagról – mostantól új tilalmat vezettek be a gázolajra és a benzinre

Az orosz kormány újabb ideiglenes tilalmat vezetett be egyes üzemanyagok exportjára, valamint további intézkedéseket fogadott el a kőolajtermékek belföldi elérhetőségének javítása érdekében – közölte a kabinet.

Oroszország átmeneti tilalmat vezet be a benzin, a dízel és egyes további üzemanyagok exportjára / Fotó: miss.cabul

Az Interfax cikke szerint

a benzin, a dízel, a tengeri hajózásban használt üzemanyag és a gázolaj kivitelének átmeneti korlátozásával az orosz üzemanyagpiac stabilitását kívánják megőrizni.

A termelőkre vonatkozó jelenlegi benzin- és dízelexport-tilalom július 31-én jár le.

Az aláírt rendelet alapján az új korlátozás 2026. augusztus 1-jétől 2027. január 31-ig lesz hatályban. Szeptember 1-jétől ugyanakkor már nem vonatkozik a termelők által exportált dízelre, hajózási üzemanyagra és gázolajra. A kivitel továbbra is engedélyezett a nemzetközi kormányközi megállapodások teljesítése, valamint a külföldi országoknak nyújtott humanitárius segítség esetén.

A rendelet szerint augusztusban a termelőkre is kiterjed a dízelexport tilalma. A benzin kivitele valamennyi piaci szereplő, a dízelexport pedig a nem termelő vállalkozások számára 2027. január 31-ig marad tiltott. Tranzitszállítások, humanitárius segítségnyújtás és kormányközi megállapodások keretében azonban továbbra is lehetőség nyílik az exportra.

A jogszabály emellett három, kizárólag hivatali használatra szánt rendelkezést is tartalmaz.

Egy külön határozat a mezőgazdasági termelők megfelelő üzemanyag-ellátását biztosítja. Ennek érdekében november 1-jéig ideiglenes eljárásrendet vezetnek be, amely alapján az energiaügyi és a mezőgazdasági minisztérium, a regionális kormányzatok, valamint az olajvállalatok megállapodhatnak a gazdálkodók benzin- és dízelellátásáról. A megállapodások célja a mezőgazdasági vállalkozások folyamatos üzemanyag-ellátása, különösen a szezonális munkák idején.

Egy harmadik rendelkezés az állami és önkormányzati intézmények stabil üzemanyag-ellátását szolgálja. A motorüzemanyagok közbeszerzésére vonatkozó különleges árszabályokat 2026 végéig felfüggesztették, így a beszerzéseket az általános közbeszerzési szabályok alapján lehet lebonyolítani. Ezzel a tőzsdei árak ingadozásakor is elkerülhetővé válhat a beszerzési eljárások és az üzemanyag-szállítások fennakadása.

Az elmúlt hetekben a nagykereskedelmi ár emelkedett, de a kiskereskedelmi árak nem, vagy csak egy-két forinttal nőttek.

Magyar Péter korábban elmondta, hogy az áremelkedést a kőolaj világpiaci árának emelkedésével magyarázta, amelyre a Hormuzi-szorosnál kiújuló konfliktus és az oroszok kőolajimportra szorulása is hatással van. Emellett nyáron megnövekedik a kereslet, az aszály miatt a Dunán nehezebb a feldolgozott anyagok szállítása, és a Mol százhalombattai olajfinomítója is alig ötven százalékon működik szeptemberig – sorolta a problémákat.