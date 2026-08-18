Miközben Magyarország Paksért küzd, ezt teszi Bulgária Kozlodujnál: jobban állnak és félnek
A bolgár tárca szerint az erőműben működő munkacsoport folyamatosan vizsgálja a működés biztosításának lehetőségeit. Kiemelt figyelmet fordítanak a parti szivattyútelep berendezéseire, miközben folyamatosan dolgoznak a szivattyúk, a reaktorblokkok hűtőrendszerei, a kiégett fűtőelemek tárolója és a teljes vízügyi infrastruktúra működésének optimalizálásán. Az atomerőmű berendezéseinek állapotát és működését folyamatosan ellenőrzik.
Bulgária energiabiztonság szempontjából összehasonlíthatatlanul jobban áll Magyarországnál és Romániánál, habár náluk is probléma az atomerőmű. Sőt, az utóbbi hetekben ők segítették ki árammal a régiót, köszönhetően szélsebességgel kiépített hatalmas energiatároló-kapcitásuknak, amely ezen a téren európai nagyhatalommá tette őket.
Egy atomerőmű termelését elveszteni azonban számukra is fájdalmas fejlemény lenne.
A bolgár atomerőműnél is kritikusan alacsonnyá válhat a vízmennyiség
A bolgár energiaügyi minisztériumban külön válságkezelő stáb segíti az erőmű szakembereinek munkáját, és az érintett intézmények közötti együttműködést is erősítették. Vizsgálják annak lehetőségét is, hogy milyen további intézkedésekkel lehet biztosítani az erőmű számára szükséges vízmennyiséget.
A minisztérium hangsúlyozta:
a Kozloduj jelenleg a villamosenergia-termelési menetrendnek megfelelően működik.
Az erőmű Bulgária legnagyobb villamosenergia-termelője, ezért működése nemcsak az ország, hanem a teljes balkáni régió villamosenergia-rendszerének stabilitása szempontjából is kulcsfontosságú.
A bolgár helyzet azért is figyelemre méltó, mert a Duna rendkívül alacsony vízállása már több ország energiatermelését és villamosenergia-ellátását is próbára tette.
Mint megírtuk, Romániában a cernavodai atomerőmű leállása után a rendszernek jelentős kiesést kellett kezelnie, mégis komolyabb zavar nélkül sikerült átvészelni a fogyasztási csúcsot. Ebben jelentős szerepet játszottak az energiatárolók. A román adatok szerint az akkumulátorokban tárolt, napelemekből származó villamos energia egy időszakban csaknem 700 megawatt teljesítménnyel táplálta a hálózatot. Ez nagyságrendileg megegyezett azzal a teljesítménnyel, amelyet a leállított második reaktor biztosított volna. A háztartási napelemekhez kapcsolódó tárolók, valamint a vállalati energiatárolók hálózati betáplálása így fontos szerepet kapott a kieső termelés pótlásában.
Bulgária ezen a területen szintén kedvezőbb helyzetben van, hiszen az ország jelentős energiatárolási kapacitásokat épített ki – erről itt olvashat. Ez különösen fontos lehet egy olyan időszakban, amikor a hagyományos, vízfüggő energiatermelési rendszerek működését egyre inkább korlátozza az aszály és a Duna alacsony vízállása.
Egy percre sem lehet magára hagyni a bulgáriai atomerőművet
A Kozloduj helyzete ugyanakkor továbbra is szoros figyelmet igényel. A bolgár energiaügyi tárca szerint
- jelenleg nincs szükség az erőmű termelési menetrendjének módosítására,
- de a megelőző intézkedések bővítésére készülnek, ha a hidrológiai helyzet ezt indokolja.
A bolgár minisztérium egyúttal folyamatos kapcsolatban áll a környező országok energiaügyi tárcáival és az európai uniós intézményekkel is. A cél, hogy szükség esetén összehangolt regionális intézkedésekkel lehessen fenntartani a villamosenergia-rendszerek stabilitását.
A Duna vízszintjének alakulása így már nem csupán vízgazdálkodási vagy hajózási kérdés: az atomenergia-termelés miatt közvetlenül érinti a térség energiaellátásának biztonságát is.
Miközben Magyarországon Paks működésének fenntartása okoz egyre nagyobb kihívást, Romániában már megtörtént egy jelentős reaktorkiesés.
Bulgáriában pedig egyelőre minden intézkedést annak érdekében hoznak meg, hogy Kozloduj továbbra is változatlanul működhessen.