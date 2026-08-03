Mindent elkövetnek a románok, hogy náluk ne történjen meg az, ami velünk a paksi atomerőműnél: kiszámolták, hány napja van még a cernavodai létesítménynek

A Duna folyamatos apadása miatt a cernavodai atomerőmű a jelenlegi körülmények között már csak négy-öt napig működhet az üzemeltetési határérték közelében.

A cernavodai atomerőmű a jelenlegi körülmények között már csak négy-öt napig működhet a biztonsági határ közelében / Fotó: AFP

A román hatóságok rendkívüli beavatkozásokkal próbálják biztosítani a létesítmény hűtéséhez szükséges vízmennyiséget, de szükség esetén a még termelő 2-es reaktort is leállíthatják – számolt be a Krónika.

A Duna vízszintje Cernavodánál naponta körülbelül 2–3 centiméterrel csökken – közölte Sorin Rindasu, a Román Országos Vízügyi Hatóság vezérigazgató-helyettese. A folyó romániai belépési pontjánál, Baziásnál jelenleg másodpercenként 1590 köbméteres vízhozamot mérnek, amely augusztus 7-éig várhatóan 1450 köbméterre mérséklődik.

A szakember szerint

a következő két hét kulcsfontosságú lesz az atomerőmű folyamatos működése szempontjából.

Bár Ausztriában már hullott csapadék, annak hatása csak körülbelül egy hét múlva érheti el a román határt, majd további öt napra lesz szükség, mire a víztömeg Cernavodához ér.

A román hatóságok két sürgősségi intézkedéssel próbálják növelni az Öreg-Dunába, ezen keresztül pedig az atomerőműhöz jutó víz mennyiségét. A Bala-ágnál a haditengerészet mederfelmérései alapján kővel megrakott uszályokat süllyesztenek el ellenőrzött módon, hogy a Duna vizének nagyobb részét Cernavoda felé tereljék.

Az egyenként körülbelül 500 tonna követ szállító, 70 méter hosszú uszályokat a hadsereg és az Alsó-Duna Folyamigazgatóság szakemberei búvárok segítségével rögzítik a mederfenéken. A hatóság ugyanakkor nem zárja ki, hogy az erős áramlás később elmozdíthatja őket, ami csökkentheti a beavatkozás hatékonyságát.

Ezzel párhuzamosan kotrási munkálatok kezdődtek az Öreg-Duna Cernavoda és a Bala-ág torkolata közötti szakaszán. A munkát óvatosan kell végezni, mert a víz zavarosságának növekedése veszélyeztetheti az atomerőmű vízkivételét. Ha a vízminőség romlik, a munkálatokat a létesítmény közelében azonnal leállítják.

A reaktort is leállíthatják

Rindașu szerint nem lehet kijelenteni, hogy a cernavodai atomerőmű folyamatos működése biztosított, de minden rendelkezésre álló eszközt bevetnek ennek érdekében. A következő napokban azt is megvizsgálják, hogy mely víztározók tartalékait lehet szükség esetén ellenőrzött módon felhasználni.