Most néznek igazán az autósok, erre nem számítottunk – ennyiért tankolhatunk péntektől

Pénteken sem változnak az üzemanyagok nagykereskedelmi árai, így sem a benzinért, sem a gázolajért nem kell többet fizetniük a kutaknak.

Sem a benzinért, sem a gázolajért nem kell többet fizetniük a kutaknak / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A csütörtöki nagykereskedelmi árakhoz képest az országos kiskereskedelmi átlagárakban sem történt érdemi elmozdulás – számolt be a holtankoljak.hu.

Az itthoni benzinkutakon így továbbra is stabilan alakulnak az árak.

Augusztus 13-án

a 95-ös benzin országos átlagára literenként 576 forint,

míg a gázolajé 664 forint volt.

Az egyes töltőállomások árai ugyanakkor továbbra is eltérhetnek az országos átlagtól.

Hétfőn még arról számolt be a portál, hogy a szombati nagykereskedelmi árcsökkentés hatása már megjelent a hazai kutak kiskereskedelmi átlagáraiban. A múlt hét második felében a nemzetközi folyamatok is az üzemanyagárak mérséklődésének kedveztek, miután felerősödtek a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásával kapcsolatos remények.

A nemzetközi energiaszállítás egyik legfontosabb útvonalát a február végén kirobbant iráni háború miatt zárták le, ami világszerte az olajárak jelentős emelkedéséhez vezetett.

A hét elején azonban kedvezőtlen fordulat következett be. Kedden több mint egy százalékkal emelkedett az olaj ára, miután csökkent az esélye annak, hogy az Egyesült Államok és Irán rövid időn belül megállapodhat a háború lezárásáról és a Hormuzi-szoros újranyitásáról. A bizonytalanság más energiapiacokra is átterjedt: az európai földgáz ára hétfőn mintegy 13 százalékkal ugrott meg.