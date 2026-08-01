Kiderült, miért nem hoz elég vizet a Duna Magyarországra: sokkal nagyobb a baj, mint az osztrák és a szlovák duzzasztók – "Valamit rosszul csinálunk?"

A kormány védelmi munkacsoportjának az ülésén a vízbiztonság megőrzéséről is döntöttek - jelentette be szombat délelőtt Magyar Péter miniszterelnök.

Kiderült, miért nem hoz elég vizet a Duna Magyarországra / Fotó: Noen.at

A Duna vízállása: további apadásra kell felkészülni

A kormányfő kiemelte, hogy a kabinet folyamatosan kapcsolatban van az osztrák és a szlovák vízügyi hatóságokkal.

Ausztria és Szlovákia egyébként az interneten terjedő dezinformációkkal szemben nem vezetett be olyan vízügyi korlátozást, amely csökkentené a Duna Magyarországra érkező vízmennyiségét.

A Duna vízállását elsősorban a vízgyűjtő területeken elmaradó csapadék határozza meg, ezért a következő napokban további apadásra kell felkészülnünk.

A kormányfő pénteken arról beszélt, hogy sok helyen jelezték: Ausztria, Németország és Szlovákia visszafogja a Duna vizét, ezért Orbán Anita külügyminiszter felvette a kapcsolatot a kollégáival, aminek eredményeként megállapították, hogy a Duna vizének visszafogása jelenleg nem látszik sehol sem.

Csakhogy később Magyar Péter arról is beszélt, hogy ő is tudja, a vízszintje egyre lejjebb van, és ez részben azért következik be, mert Ausztriában a Duna felső szakaszán egyre több duzzasztómű, erőmű működik, amely visszafogja a hordalékot.

Nem hoz hordalékot, ami lerakódna és ezért egyre lejjebb vájja saját medrét, ezért a folyó egyre mélyebbre kerül

– fogalmazott. Vagyis egy közvetett összefüggést mégis felvázolt Magyar Péter az osztrák dunai erőművek és a magyar szakaszon tapasztalható drámai vízszint között.

Harmadfokú vízkorlátozás lép életbe

Visszatérve Magyar Péter szombati bejelentéséhez, a kormány felkérte a vízügyi szerveket, hogy minden olyan térségben, ahol az ivóvízellátás biztonsága ezt indokolja, haladéktanul rendeljék el a harmadfokú vízkorlátozást, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden nem létfontosságú vízfelhasználást korlátozni kell.

Ennek részeként locsolási tilalom lép életbe a sportpályákon és a stadionokban is.

Ivóvízzel ezekben a napokban nem lehet füvet locsolni, díszfelületeket mosni vagy látványelemeket működtetni, vagy éppen medencéket feltölteni, mert minden csepp víz számít.

Magyar Péter ennek a tilalomnak a szigorú betartását kéri minden magyar embertől.