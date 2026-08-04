Megszólalt az ország egyik legismertebb szakértője a paksi atomerőmű leállításáról: megcáfolta az összes hamis állítást – "Bős-Nagymaros nem oldja meg a problémát"

A rendkívüli aszály és a Paksi Atomerőmű teljesítményének visszafogása ismét felszínre hozta a dunai vízlépcsők ügyét.

Ismét fellobbantott a vita a dunai vízlépcsők szükségességéről / Fotó: Jana Milin / Shutterstock

Lányi András író, az egykori Duna Kör tagja a Válasz Online-on megjelent véleménycikkében azt írja, hogy Bős–Nagymaros megépítése nem jelentene megoldást sem a jelenlegi energiaválságra, sem Paks hűtővízproblémáira.

Lányi szerint Magyarországon évtizedek óta létezik egy csoport, amely szinte minden vízügyi, energetikai vagy mezőgazdasági nehézségre a Duna duzzasztását tekinti válasznak. Az indoklás folyamatosan változik:

korábban az áramtermelés,

később a hajózhatóság és az öntözés,

most pedig az atomerőmű hűtése került előtérbe.

Egyetlen állítás marad változatlan: a vízlépcsőkre mindenképpen szükség van.

Az író az energiatermelést tartja a leggyengébb érvnek. Míg az osztrák vízerőművek a nagy esésű, hegyvidéki folyószakaszokon gazdaságosan működhetnek, síkvidéken ugyanez csak jelentős költségek és természetkárosítás árán valósítható meg.

Lányi szerint az eredetileg tervezett bős–nagymarosi rendszer teljes áramtermelése is csupán töredéke lenne a jelenlegi magyar napelemes kapacitásnak.

A Paks alatt létesítendő duzzasztó elképzelését szintén hibásnak tartja. Érvelése szerint a folyó lelassított vize a tározóban tovább melegedne, miközben az atomerőműnek megfelelő mennyiségű, de kellően hideg hűtővízre lenne szüksége. Úgy véli, az erőmű biztonságos működését inkább hűtőtornyok építése segíthetné, igaz, ez jelentős beruházást igényelne.

Lányi András az öntözési érveket is vitatja. A folyó vizének magasabban fekvő mezőgazdasági területekre szivattyúzása szerinte rendkívül költséges és energiaigényes. Hatékonyabb megoldásnak tartja a nedvesség talajban történő megőrzését, amihez az Alföldön a termelési szerkezet és a művelési módszerek átalakítására volna szükség. A Tisza mentén ugyanakkor indokoltnak tartja a korábban kiszárított árterek időszakos elárasztását, amihez egyes helyeken duzzasztás is szükséges lehet.

A hajózás fejlesztése szerinte szintén nem indokolja újabb dunai keresztgátak építését. A kisebb merülésű járművek az év jelentős részében most is közlekedhetnek, az áruforgalmat pedig környezetvédelmi szempontból inkább vasútra kellene terelni.