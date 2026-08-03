A szerb sajtó leírta, amit nem akartunk hallani a paksi atomerőmű leállása után: ha ez igaz, óriási bajban vagyunk – „Magyarország az energia-összeomlás szélén”

Az ország egyetlen atomerőműve akár egy hónapnál hosszabb időre is kieshet a termelésből a Duna rendkívül alacsony vízszintje miatt – írja a Srbija Danas Magyar Péter miniszterelnök szavait idézve. Mint ismert, a kormányfő az egyik magyarországi televíziónak nyilatkozva vasárnap azt mondta, hogy a következő öt nap lesz a legkritikusabb időszak a Duna vízállásának további csökkenése miatt. Hozzátette: jelenleg az elsődleges feladat az energiakrízis kezelése, ezt követően pedig le kell vonni a megfelelő következtetéseket, és Magyarországnak mielőbb el kell kezdenie a szélerőművi kapacitások fejlesztését.

Történelmi mélyponton a Duna vízszintje, energiakrízis fenyegeti Magyarországot a Paksi Atomerőmű kényszerű leállítása miatt

Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Energiakrízis: teljesen leáll a paksi termelés

Magyar Péter közölte, hogy hétfő hajnalban, 1:30-kor leállították az atomerőmű utolsó előtti turbináját, aminek következtében a villamosenergia-termelés a korábbi 2000 megawatttal szemben már csak 240 megawatt.

„Példa nélküli energiaválsággal állunk szemben. Olyan körülmények alakultak ki – legyen szó a Duna vízállásáról vagy a rendkívüli hőmérsékletről –, amelyekhez hasonlót korábban még soha nem tapasztaltunk” – fogalmazott a mayar miniszterelnök.

Magyar Péter korábban arra is figyelmeztetett, hogy a Paksi Atomerőmű fennállásának 44 éve alatt először akár már hétfőn vagy kedden teljesen leállhat az áramtermelés, ha a Duna jelenleg mínusz 133 centiméteres vízállása további egy centiméterrel, mínusz 134 centiméterre csökken.

Módosult az energiakrízis vészforgatókönyve

Módosult a villamosenergia-rendszer (VER) jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló korábbi kormányrendelet. A változtátásra azért volt szükség, mert a Paksi Atomerőmű kényszerű leállítása miatt, tovább a szükségestől esetleg elmaradó áramimport esetén áramkrízis fenyeget, ennek megelőzése, illetve kezelése érdekében az eddigi jogszabályt a jelenlegi helyzethez kellett igazítani.

A Magyar Közlönyben július 31-én megjelent kormányrendelet úgy módosítja ugyanis a villamosenergia-ellátási válsághelyzet korlátozási sorrendjét, hogy

kiemelten védi a lakossági fogyasztókat,

a korlátozások elsősorban a nagyfogyasztókat és az ipari szereplőket érinthetik.

A cél a VER stabilitásának fenntartása és a kritikus ellátásbiztonság garantálása. Ennek érdekében, amennyiben az önkéntesen végrehajtott felhasználási korlátozások nem elegendők, a kormányzat közvetlen beavatkozással is korlátozhatja a nagyfogyasztók energiafelhasználását – részleteket ebben a cikkünkben talál.