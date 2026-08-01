Elérte a szállodákat az energiaválság, itt az első hotelóriás: Magyarországon, Ausztriában és Horvátországban egyszerre korlátozza az áramfogyasztást – leállnak a szaunák

A Hilaris Hotels elkötelezett a társadalmi felelősségvállalás mellett, ezért a hazai szállodacsoportok közül elsőként vállal önkéntes önkorlátozást annak érdekében, hogy hozzájáruljon a magyar villamosenergia-rendszer terhelésének csökkentéséhez - közölte a vállalat szombaton a paksi leállás nyomán előálló energiaválságra tekintettel.

Elérte a szállodákat is az energiaválság / Fotó: Hilaris Hotel / Facebook

A Hilaris is reagált az energiaválságra

A különleges helyzetre reagálva a szállodalánc több, azonnal életbe lépő energiatakarékossági intézkedést vezet be. Ezek kialakításánál alapvető szempont, hogy a szállodák biztonságos és folyamatos működése változatlanul biztosított maradjon, és az energiamegtakarítás a lehető legkevésbé érintse a vendégélményt.

Az önkéntes önkorlátozás részeként a Hilaris Hotels a mai naptól - azaz szombattól - mind a tizenkilenc szállodájában lekapcsolja világító feliratait, az éjszakai órákban – többek között a kertekben és a medencék környezetében – mérsékli a nem létfontosságú kültéri világítást.

Emellett több szállodában is leállítja a szaunákat, vízkorlátozást vezet be, az öntözést 65 százalékkal csökkenti, valamint felülvizsgálja azt is, miként mérsékelheti a nagyobb energiaigényű szolgáltatások működését.

A szolidaritás jegyében a Hilaris Hotels hét ausztriai és három horvátországi szállodája is csatlakozik a magyar kezdeményezéshez.

A Mercedes-Benz és a Suzuki már pénteken lépett

Bár szektorában valóban elsőként vállalt önkorlátozást a Hilaris Hotels, csütörtökön már két akkugyártó, egy nappal később pedig a Mercedes-Benz és a Suzuki is energiafelhasználása csökkentéséről döntött.

A Mercedes úgynevezett déli gyárának egyes üzemeiben ráadásul a jövő héten elkezdődik az előre tervezett, háromhetes nyári termelési szünet, ami ugyancsak kedvezően hat majd és csökkenti a kecskeméti gyár időszakos energiaigényét.

Az esztergomi Suzuki-gyár is átszervezte termelési folyamatait, és két órás gyártási szünetet tartanak. Ezzel napi szinten 10 MWh villamosenergia-megtakarítást érnek el.

Csütörtök délután pedig két nagy magyarországi akkumulátorgyár is bejelentette, hogy mérsékli villamosenergia- és vízfelhasználását.