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energia
szélerőmű
szélenergia

A szélturbina zajos: Kulcs 20 éve él együtt a lapátokkal, megszokta a fülük, de egy fillért sem profitálnak belőle – videóriport

Kulcs több mint két évtizede él együtt Magyarország egyik első szélerőművével, amely mára a település jelképévé vált. A helyiek további szélerőművek építését is támogatnák, a polgármester azonban ehhez egy fontos feltételt szabna: Kulcs nem eladó minden áron.
Werderits Ivett
2026.08.29., 19:48
Fotó: Mediaworks

Kulcs több mint két évtizede él együtt Magyarország egyik első szélerőművével. Az egykor még szokatlan, sőt egyesek számára zavaró létesítmény mára a település egyik jelképévé vált. Van azonban egy komoly hiányosság, ami ritkán kerül szóba. Miközben az erőmű évről évre jelentős mennyiségű villamos energiát termel, a község ebből közvetlenül nem profitál.

Jobb Gyula, Kulcs polgármestere szerint a helyiek mára megszokták a szélkereket és ő maga sem tudná már elképzelni nélküle a települést. Ez azonban nem volt mindig így. A kezdetekkor sokakat zavart a látványa, és a hangja miatt is érkeztek kifogások. A polgármester szerint ma már megszokta a fülük a zajt, ezért sokszor észre sem veszik erőművet.

Évekig pereskedtek a szélerőmű miatt

A szélerőmű története ennél élesebb konfliktust is hozott. Stelczer Balázs, az Első Magyar Szélerőmű Kft. ügyvezető igazgatója szerint az elkészülte után lakossági per indult, kezdetben a zaj miatt. A hang azonban mérhető. A vizsgálatok után kiderült, hogy a közeli út hangosabb, mint maga az erőmű, ezért ezzel az indokkal a felperesek nem tudtak nyerni.

A vita később a szélerőmű látványára terelődött, és öt év pereskedés után a bíróság öt felperesnek végül az ingatlanjaik értékének tíz százalékáig terjedő kártérítést ítélt meg, értékvesztés miatt.

Azóta nagyot fordult a helyzet. Stelczer szerint a szélkerék mára beépült a helyiek mindennapjaiba, látványa megszokottá vát.

Közben az erőmű továbbra is dolgozik. Névleges teljesítménye 600 kilowatt, megfelelő szélsebességnél pedig ezt a teljesítményt le is tudja adni. Éves termelése nagyjából 300–350 átlagos magyar család jelenlegi villamosenergia-fogyasztásának felel meg. 

Kulcs nem kap az energiából

Csakhogy a megtermelt energia nem közvetlenül a kulcsi háztartásokat látja el, hanem a hálózatba kerül. 

Jobb Gyula szerint pedig maga a település sem profitál közvetlenül abból, hogy a szélerőmű Kulcson működik. 

Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy Kulcs elzárkózna a szélenergia további térnyerésétől. A polgármester a belterületen nem támogatna újabb turbinákat, külterületen azonban látna lehetőséget továbbiak telepítésére. Ehhez viszont azt is szeretné, hogy abból valamilyen módon a településnek is haszna származzon.

Közben a jelenlegi erőmű jövője is kérdésessé válik. A mostani engedély alapján 2030 végéig termelhet áramot. A következő években a műszaki állapota és a gazdaságossági számítások dönthetik el, hogy érdemes-e felújítani és tovább üzemeltetni, vagy a már meglévő hálózati csatlakozási ponton más energiatermelő berendezés kaphat helyet.

Kulcson tehát nem az a kérdés, elfogadják-e a szélenergiát. Sokkal inkább az, hogy ha a jövőben újabb turbinák érkeznek, abból az őket befogadó település is profitálhat-e majd.

A teljes riport megtekinthető a Világgazdaság YouTube csatornáján. 

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A szélturbina zajos: Kulcs 20 éve él együtt a lapátokkal, megszokta a fülük, de egy fillért sem profitálnak belőle – videóriport

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