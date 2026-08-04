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A gyáriparosok figyelmeztetnek: az önkéntesen vállalt fogyasztáscsökkentés elfedi a valóságot – nem biztos, hogy minden vállalat kevesebb áramot használ

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áramszünetek
vállalat
energia
MVM

Áramszünet: eddig bírta az MVM, most lett elege a téves sajtóinformációkból – „ennek semmi köze az energiaválsághoz, ilyenről szó sincs!"

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Az elmúlt nagyjból 24 órában több hír is megjelent arról, hogy az MVM által közzétett tervezett települési áramszünetek összefüggésben állhatnak a rendkívüli hőség és az ország energiaellátását érintő nehézségek miatt kialakult helyzettel. Az állami energetikai vállalat most közleményben tisztázta a helyzetet, hangsúlyozva: a közzétett áramszüneti lista nem a jelenlegi válság következménye, hanem előre megtervezett hálózatkarbantartási és fejlesztési munkákhoz kapcsolódik. Az érintett településeken élők az MVM hivatalos oldalain ellenőrizhetik, érinti-e őket az átmeneti áramlekapcsolás.
VG
2026.08.04, 09:41

Az MVM most azért adott ki külön tájékoztatást, mert észrevételük szerint egyes sajtófelületeken a vállalatcsoport által tervezett áramszünetekről úgy jelent meg tájékoztatás, hogy az a jelenlegi energiaválsággal kapcsolatos összefüggést sugalmazhatta, holott az energetikai vállalat szerint ilyesmiről szó sincs. Az MVM szerint a tervezett áramszünetek az év során folyamatosan végzett, előre ütemezett beavatkozások részét képezik, amelyek célja a villamosenergia-hálózat hosszú távú biztonságos és megbízható működésének fenntartása. A társaság szerint ezek a munkák nem a mostani rendkívüli időjárási vagy energiaellátási helyzet miatt váltak szükségessé.

MVM, MAVIR
Az MVM tervezett áramszüneteket tart egyes településeken, ezeknek nincs köze a mostani energiahelyzethez (illusztráció)
Fotó: MAVIR / Facebook

MVM: az áramszünetek tervezettek, nincs közül a rendkívüli energiahelyzethez

A vállalat közleményében, valamint a közösségi oldalán megjelent tájékoztatásában kiemelte, hogy a jelenlegi hőhullám idején az elosztótársaságok felülvizsgálták a karbantartási programot. Ennek eredményeként 

  • minden olyan munkát elhalasztottak, amely műszaki szempontból nem sürgős, és 
  • kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek ellátásbiztonsági vagy műszaki okokból nem tűrnek halasztást.

Az MVM szerint éppen ezeknek a halaszthatatlan munkáknak az elvégzése segít megelőzni a későbbi meghibásodásokat és üzemzavarokat, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a villamosenergia-hálózat a rendkívüli terhelés mellett is biztonságosan működhessen.

A társaság arra is felhívta a figyelmet, hogy a tervezett áramszünetekről az érintett fogyasztók minden esetben előzetes értesítést kapnak. 

Az érintett települések, utcák és időpontok az MVM hivatalos felületein is elérhetők.

Az aktuális tervezett áramszünetekről az MVM Démász ellátási területén ezen az oldalon lehet tájékozódni.

Az aktuális tervezett áramszünetekről az MVM Émász ellátási területén ezen az oldalon lehet tájékozódni.

Mindkét ellátási terület esetében igaz, hogy az áramszünetek időben eltérő ütemezéssel valósulnak meg az egyes településeken belül, azaz egy-egy időszakban nem az összes utca érintett azzal. Az utcára bontás nyomon követhető a fenti oldalakon elérhető keresőfelületen.

Az MVM azonban hangsúlyozza, hogy ezek az áramszünetek a hálózat fenntartását szolgáló, előre ütemezett munkákhoz kapcsolódnak, és a rendkívüli időjárás miatt éppen ellenkezőleg: a nem sürgős beavatkozások jelentős részét elhalasztották.

Egyedül a Dunán múlik, mikor fog megtörténni a termelés felfüggesztése. Magyar Péter szombat éjjel egyértelműen vasárnapra mondta a paksi atomerőmű leállítását, de az MVM ennél óvatosabban fogalmazott még vasárnap hajnalban. A paksi termelés egyelőre, ha a teljes kapacitás töredékén is, de zajlik.

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