Áramszünet: eddig bírta az MVM, most lett elege a téves sajtóinformációkból – „ennek semmi köze az energiaválsághoz, ilyenről szó sincs!"

Az MVM most azért adott ki külön tájékoztatást, mert észrevételük szerint egyes sajtófelületeken a vállalatcsoport által tervezett áramszünetekről úgy jelent meg tájékoztatás, hogy az a jelenlegi energiaválsággal kapcsolatos összefüggést sugalmazhatta, holott az energetikai vállalat szerint ilyesmiről szó sincs. Az MVM szerint a tervezett áramszünetek az év során folyamatosan végzett, előre ütemezett beavatkozások részét képezik, amelyek célja a villamosenergia-hálózat hosszú távú biztonságos és megbízható működésének fenntartása. A társaság szerint ezek a munkák nem a mostani rendkívüli időjárási vagy energiaellátási helyzet miatt váltak szükségessé.

Az MVM tervezett áramszüneteket tart egyes településeken, ezeknek nincs köze a mostani energiahelyzethez (illusztráció)

Fotó: MAVIR / Facebook

MVM: az áramszünetek tervezettek, nincs közül a rendkívüli energiahelyzethez

A vállalat közleményében, valamint a közösségi oldalán megjelent tájékoztatásában kiemelte, hogy a jelenlegi hőhullám idején az elosztótársaságok felülvizsgálták a karbantartási programot. Ennek eredményeként

minden olyan munkát elhalasztottak, amely műszaki szempontból nem sürgős, és

kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek ellátásbiztonsági vagy műszaki okokból nem tűrnek halasztást.

Az MVM szerint éppen ezeknek a halaszthatatlan munkáknak az elvégzése segít megelőzni a későbbi meghibásodásokat és üzemzavarokat, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a villamosenergia-hálózat a rendkívüli terhelés mellett is biztonságosan működhessen.

A társaság arra is felhívta a figyelmet, hogy a tervezett áramszünetekről az érintett fogyasztók minden esetben előzetes értesítést kapnak.

Az érintett települések, utcák és időpontok az MVM hivatalos felületein is elérhetők.

Az aktuális tervezett áramszünetekről az MVM Démász ellátási területén ezen az oldalon lehet tájékozódni.

Az aktuális tervezett áramszünetekről az MVM Émász ellátási területén ezen az oldalon lehet tájékozódni.

Mindkét ellátási terület esetében igaz, hogy az áramszünetek időben eltérő ütemezéssel valósulnak meg az egyes településeken belül, azaz egy-egy időszakban nem az összes utca érintett azzal. Az utcára bontás nyomon követhető a fenti oldalakon elérhető keresőfelületen.