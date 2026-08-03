Alig hiszünk a szemünknek, újra valami pozitív történt az olajpiacon – már csak a Molon múlik, hogy csökkennek-e az üzemanyagárak Magyarországon

Hétfőn meredeken estek az olajárak, miközben a részvénypiacok bizonytalanul mozogtak a közel-keleti békemegállapodással kapcsolatos remények erősödése miatt – számolt be a Reuters.

Több mint 4 százalékkal zuhant a Brent olaj ára / Fotó: Mónus Márton / Reuters

A jen ismét hirtelen felértékelődött, miután az Egyesült Államok és Japán megerősítette, hogy közösen avatkoztak be a gyengélkedő japán fizetőeszköz támogatása érdekében.

A Brent nyersolaj határidős jegyzése több mint 4 százalékkal, hordónként 83,88 dollárra zuhant, miután Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy

hétfőn tárgyalásokat tartanak Iránnal.

Trump korábban lefújta az Irán elleni közvetlen támadást, hogy megállapodást érjenek el a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásáról, valamint feloldják a Teherán nukleáris képességeivel kapcsolatos patthelyzetet.

Az S&P 500 határidős indexe 0,5, a Nasdaqé 0,8 százalékkal emelkedett, míg az európai határidős részvényindexek 0,7 százalékos pluszban jártak.

Az ázsiai tőzsdék ugyanakkor nehézkesen kezdték a hetet a viharos július után. A hónap során jelentős árfolyam-ingadozásokat okoztak a mesterséges intelligenciához kapcsolódó befektetésekkel kapcsolatos aggodalmak: a befektetők attól tartottak, hogy a hatalmas tőkekiadások nem térülnek meg elég gyorsan.

A japán Nikkei csaknem 2 százalékot, a dél-koreai KOSPI pedig több mint 4 százalékot esett. Az MSCI Japánon kívüli ázsiai és csendes-óceáni részvényeket követő legszélesebb indexe mintegy 1 százalékkal gyengült.

A jen 0,5 százalékkal erősödött, így egy dollárért 156,47 jent kellett adni. A nap korábbi részében tapasztalt hirtelen árfolyammozgás újabb beavatkozás lehetőségére figyelmeztette a kereskedőket.

Japán és az Egyesült Államok összehangolt jen-vásárlási intervenciót hajtott végre, és szükség esetén további intézkedéseket is tesznek – közölte hétfőn a japán pénzügyminisztérium. Ezzel megerősítette a ritka kétoldalú fellépést, amelynek célja, hogy megállítsák a jen gyengülését a negyven éve nem látott mélypontok közelében.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok a következő hónapokban fontolóra veszi a Federal Reserve visszavásárlási eszközének kibővítését. Ez átmeneti dollárlikviditást biztosítana, és Bessent szerint „fontos védőhálót” jelentene.