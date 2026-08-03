Alig hiszünk a szemünknek, újra valami pozitív történt az olajpiacon – már csak a Molon múlik, hogy csökkennek-e az üzemanyagárak Magyarországon
Hétfőn meredeken estek az olajárak, miközben a részvénypiacok bizonytalanul mozogtak a közel-keleti békemegállapodással kapcsolatos remények erősödése miatt – számolt be a Reuters.
A jen ismét hirtelen felértékelődött, miután az Egyesült Államok és Japán megerősítette, hogy közösen avatkoztak be a gyengélkedő japán fizetőeszköz támogatása érdekében.
A Brent nyersolaj határidős jegyzése több mint 4 százalékkal, hordónként 83,88 dollárra zuhant, miután Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy
hétfőn tárgyalásokat tartanak Iránnal.
Trump korábban lefújta az Irán elleni közvetlen támadást, hogy megállapodást érjenek el a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásáról, valamint feloldják a Teherán nukleáris képességeivel kapcsolatos patthelyzetet.
Az S&P 500 határidős indexe 0,5, a Nasdaqé 0,8 százalékkal emelkedett, míg az európai határidős részvényindexek 0,7 százalékos pluszban jártak.
Az ázsiai tőzsdék ugyanakkor nehézkesen kezdték a hetet a viharos július után. A hónap során jelentős árfolyam-ingadozásokat okoztak a mesterséges intelligenciához kapcsolódó befektetésekkel kapcsolatos aggodalmak: a befektetők attól tartottak, hogy a hatalmas tőkekiadások nem térülnek meg elég gyorsan.
A japán Nikkei csaknem 2 százalékot, a dél-koreai KOSPI pedig több mint 4 százalékot esett. Az MSCI Japánon kívüli ázsiai és csendes-óceáni részvényeket követő legszélesebb indexe mintegy 1 százalékkal gyengült.
A jen 0,5 százalékkal erősödött, így egy dollárért 156,47 jent kellett adni. A nap korábbi részében tapasztalt hirtelen árfolyammozgás újabb beavatkozás lehetőségére figyelmeztette a kereskedőket.
Japán és az Egyesült Államok összehangolt jen-vásárlási intervenciót hajtott végre, és szükség esetén további intézkedéseket is tesznek – közölte hétfőn a japán pénzügyminisztérium. Ezzel megerősítette a ritka kétoldalú fellépést, amelynek célja, hogy megállítsák a jen gyengülését a negyven éve nem látott mélypontok közelében.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok a következő hónapokban fontolóra veszi a Federal Reserve visszavásárlási eszközének kibővítését. Ez átmeneti dollárlikviditást biztosítana, és Bessent szerint „fontos védőhálót” jelentene.
„Bessent kijelentései valószínűleg nagyobb súllyal esnek latba, mint maga az intervenció” – mondta Matt Simpson, a StoneX vezető piaci elemzője. Szerinte jó esély van arra, hogy a jen az idei évben már elérte a mélypontját, mivel a „közös intervenció” ritkán használt, ezért különösen erős kifejezés a piacokon.
A közös fellépés bejelentése előtt Trump vasárnap közölte, hogy az Egyesült Államok baráti gesztusként, illetve a világgazdaság támogatása érdekében segít Japánnak a jen megerősítésében.
Gyengült a jenjük, és kértek egy kis segítséget. Mi pedig mindig ott vagyunk Japán mellett
– fogalmazott Trump.
Tokió április vége és május eleje között végrehajtott önálló intervenciója csak rövid ideig erősítette a jent. A japán jegybank júniusi kamatemelése szintén alig támogatta a fizetőeszközt, ami rávilágított a döntéshozók előtt álló kihívásokra az emelkedő olajárak és a többi nagy gazdasághoz képest jelentős kamatkülönbség közepette.
A jen az elmúlt hetekben a dollárral szembeni 163,99-es, negyvenéves mélypont közelében mozgott a legutóbbi intervenciók előtt. Egy amerikai felügyeleti szerv adatai szerint a jen további gyengülésére számító nettó pozíciók értéke megközelítette a 12,5 milliárd dollárt, ami kétéves csúcsnak számít.
„Egyértelműen eltökéltek a jen megerősítésében, amit az elköltött dollármilliárdok és az összehangolt fellépés is bizonyít” – mondta Nick Twidale, az ATFX Global vezető piaci stratégája.
Hozzátette ugyanakkor, hogy a lépések tartós eredményéhez a gazdasági alapfolyamatoknak is meg kell változniuk. A piac ismét próbára teheti a döntéshozókat, amint úgy érzékeli, hogy az intervenció véget ért.
A beavatkozás, valamint Bessent újabb felszólítása, hogy a japán jegybank folytassa a kamatemeléseket, ismét a monetáris politikára irányította a figyelmet.
A rövid távú kamatvárakozásokra különösen érzékeny kétéves japán államkötvény hozama hétfőn rövid időre 1,545 százalékra, 1995 óta nem látott szintre emelkedett, mivel a piacok egy korai kamatemelés lehetőségét árazták.
Az olajárak csökkenése közben lefelé húzta az amerikai állampapírhozamokat.
A harmincéves amerikai államkötvény hozama 3,7 bázisponttal, 5,238 százalékra mérséklődött, eltávolodva a múlt héten elért, 19 éves csúcstól. Júliusban a hozam 372 bázisponttal ugrott meg, miközben a befektetők az iráni háború és a Federal Reserve kamatpolitikájával kapcsolatos bizonytalanságokat próbálták értékelni.