Óriásit tévedett Magyar Péter, amikor bejelentette Magyarországnak az áramkorlátozásokat? Darabokra szedte a szakértő – "Nem igaz, amit állít"

Az elmúlt napokban önkéntes fogyasztáscsökkentést kértünk a legnagyobb ipari energiafelhasználóktól. A megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét. Az eddigi vállalások, mintegy 240 megawatt már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról - közölte Magyar Péter miniszterelnök szombaton.

Óriásit tévedett Magyar Péter, amikor bejelentette Magyarországnak az áramkorlátozásokat? / Fotó: Magyarország Kormánya / Facebook

További paksi kiesés esetén már nem elegendőek az önkéntes áramkorlátozások

Ez azt mutatja, hogy a magyarországi vállalatok értik a helyzet komolyságát és készek részt vállalni az ország biztonságának megőrzésében. Az önkéntes vállalások azonban egy további paksi kiesés esetén már nem feltétlenül elegendőek - tette hozzá.

Ezért a mai napon új kormányrendelet lép hatályba, amely alapjaiban változtatja meg a korlátozások eddigi rendjét.

A rendelet alapján először önkéntes korlátozást kér a kormány a nagyfogyasztóktól. A vállalások teljesülését folyamatosan ellenőrzik. Aki vállalást tesz, és azt nem tartja be, szankcióra számíthat.

Amennyiben a termelés és az import alakulása további intézkedést követel, a Mavir előzetes figyelmeztetés után kötelező fogyasztáscsökkentést rendelhet el, és meghatározott nagyfogyasztókat ideiglenesen akár le is kapcsolhat a hálózatról.

A korlátozási lánc legvégén a lakosság áll. Előbb az állam, a nagyvállalatok, az ipari üzemek és a halasztható energiafogyasztású intézmények viselik a terheket. A magyar családok otthonainak áramellátásához csak akkor nyúlhat a rendszer irányítója, amikor minden más lehetőség kimerült.

Ráfordult a pártpolitikára a kormányfő

"Ez a rendszerváltoztatás a gyakorlatban" - fordult rá a pártpolitikára Magyar Péter.

Megváltoztatjuk az állam gondolkodását, a rossz beidegződéseket és azokat az automatizmusokat, amelyeket az előző rezsim 16 év alatt épített be a rendszerbe. Abban a rendszerben minden döntést az ellopható pénz, a hűbéresek jóléte és a politikai hátország érdeke határozott meg, gyakran a lakosság biztonságának a rovására.

Ezt a rendszert változtatjuk meg egy soha korábban nem látott energetikai válság közepén is.

Az előző kormány által kialakított automatizmus szerint súlyos energia hiány esetén a lakosság ellátását kellett volna korlátozni

- állítja a Tisza-kormány feje.

Mi ezt most megfordítjuk. Először önkorlátozásra kérjük a nagyfogyasztókat. Ha ez nem elegendő, kötelező korlátozást rendelünk el, a lakosság csak a korlátozási lánc legvégén következhet. A volt kormánypárt utóvéd harcosai azért kiabálnak és hazudnak, mert ezt a logikát nem értik, és fel sem tudják fogni.

"Ők 16 éven át másként működtették az államot, és ennek megfelelően alkották meg a jogszabályokat is. Mi az emberek biztonságos ellátásának garantálását tesszük az állam legfontosabb feladatává" - fogadkozott a miniszterelnök.