Óriásit tévedett Magyar Péter, amikor bejelentette Magyarországnak az áramkorlátozásokat? Darabokra szedte a szakértő – "Nem igaz, amit állít"
Az elmúlt napokban önkéntes fogyasztáscsökkentést kértünk a legnagyobb ipari energiafelhasználóktól. A megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét. Az eddigi vállalások, mintegy 240 megawatt már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról - közölte Magyar Péter miniszterelnök szombaton.
További paksi kiesés esetén már nem elegendőek az önkéntes áramkorlátozások
Ez azt mutatja, hogy a magyarországi vállalatok értik a helyzet komolyságát és készek részt vállalni az ország biztonságának megőrzésében. Az önkéntes vállalások azonban egy további paksi kiesés esetén már nem feltétlenül elegendőek - tette hozzá.
Ezért a mai napon új kormányrendelet lép hatályba, amely alapjaiban változtatja meg a korlátozások eddigi rendjét.
A rendelet alapján először önkéntes korlátozást kér a kormány a nagyfogyasztóktól. A vállalások teljesülését folyamatosan ellenőrzik. Aki vállalást tesz, és azt nem tartja be, szankcióra számíthat.
Amennyiben a termelés és az import alakulása további intézkedést követel, a Mavir előzetes figyelmeztetés után kötelező fogyasztáscsökkentést rendelhet el, és meghatározott nagyfogyasztókat ideiglenesen akár le is kapcsolhat a hálózatról.
A korlátozási lánc legvégén a lakosság áll. Előbb az állam, a nagyvállalatok, az ipari üzemek és a halasztható energiafogyasztású intézmények viselik a terheket. A magyar családok otthonainak áramellátásához csak akkor nyúlhat a rendszer irányítója, amikor minden más lehetőség kimerült.
Ráfordult a pártpolitikára a kormányfő
"Ez a rendszerváltoztatás a gyakorlatban" - fordult rá a pártpolitikára Magyar Péter.
Megváltoztatjuk az állam gondolkodását, a rossz beidegződéseket és azokat az automatizmusokat, amelyeket az előző rezsim 16 év alatt épített be a rendszerbe. Abban a rendszerben minden döntést az ellopható pénz, a hűbéresek jóléte és a politikai hátország érdeke határozott meg, gyakran a lakosság biztonságának a rovására.
Ezt a rendszert változtatjuk meg egy soha korábban nem látott energetikai válság közepén is.
Az előző kormány által kialakított automatizmus szerint súlyos energia hiány esetén a lakosság ellátását kellett volna korlátozni
- állítja a Tisza-kormány feje.
Mi ezt most megfordítjuk. Először önkorlátozásra kérjük a nagyfogyasztókat. Ha ez nem elegendő, kötelező korlátozást rendelünk el, a lakosság csak a korlátozási lánc legvégén következhet. A volt kormánypárt utóvéd harcosai azért kiabálnak és hazudnak, mert ezt a logikát nem értik, és fel sem tudják fogni.
"Ők 16 éven át másként működtették az államot, és ennek megfelelően alkották meg a jogszabályokat is. Mi az emberek biztonságos ellátásának garantálását tesszük az állam legfontosabb feladatává" - fogadkozott a miniszterelnök.
Hortay Olivér ízekre szedte a kormányfő állításait
Nem igaz, amit Magyar Péter a lekapcsolási vésztervről állít – jelentette ki közösségi oldalán Hortay Olivér. A Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletágának vezetője arra reagált, hogy kormányfő szokás szerint visszamutogatott az Orbán-kormányra. Többek között azt állította, hogy azért kellett megváltoztatni a lekapcsolási vésztervet, mert annak legelején eddig nem a nagyfogyasztók álltak - írja a Magyar Nemzet.
Hortay Olivér kijelentette, a lakossági fogyasztók álltak eddig is a sorrend legvégén, ahogyan a világon mindenhol.
A szakértő felszólította Magyar Pétert, hogy hagyja abba a visszamutogatást és foglalkozzon a válságkezeléssel.
Nem ez az első alkalom, hogy Hortay a miniszterelnököt bírálja az energiapolitikával kapcsolatban. Korábban öt pontban foglalta össze, hogy miért álságos Magyar Péter visszamutogatása a Paksi Atomerőmű részleges leállása kapcsán. Szerinte az első és legfontosabb kérdés, hogy a kialakult helyzet korántsem érhette váratlanul a kormányt.
Mint írta, hetek óta ismert volt, hogy a rendkívül alacsony dunai vízállás problémát okozhat a Paksi Atomerőmű működésében, ezért szerinte nehezen hihető az a kormányzati kommunikáció, amely szerint a válság derült égből villámcsapásként következett be.
A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy
Magyar Péter saját bejelentésében centiméteres pontossággal beszélt a következő hetek várható vízszintjéről, ami szerinte önmagában azt bizonyítja, hogy a hidrológiai előrejelzések már korábban is rendelkezésre álltak.
Hozzátette:
az ilyen prognózisok nem egyetlen konkrét értéket, hanem valószínűségi sávokat tartalmaznak, amelyek az idő előrehaladtával egyre pontosabbá válnak.
Véleménye szerint
ebből következik, hogy a kormányzatnak már hetekkel ezelőtt látnia kellett a kedvezőtlen forgatókönyv egyre növekvő esélyét.