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paksi atomerőmű
Hortay Olivér
Magyar Péter
áramhiány

Óriásit tévedett Magyar Péter, amikor bejelentette Magyarországnak az áramkorlátozásokat? Darabokra szedte a szakértő – "Nem igaz, amit állít"

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Magyar Péter pártpolitikával fűszerezte az áramhiánnyal kapcsolatos legújabb bejelentését. Szerinte az Orbán-kormány idején súlyos energiahiány esetén elsőként a lakosság ellátását kellett volna korlátozni. Hortay Olivér azonban rámutatott, hogy ilyen sorrend a világon nincs, nemhogy Magyarországon. A kormányfőnek a válságkezeléssel kellene foglalkoznia.
VG
2026.08.01, 13:04
Frissítve: 2026.08.01, 13:37

Az elmúlt napokban önkéntes fogyasztáscsökkentést kértünk a legnagyobb ipari energiafelhasználóktól. A megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét. Az eddigi vállalások, mintegy 240 megawatt már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról - közölte Magyar Péter miniszterelnök szombaton.

Magyar Péter áramkorlátozás
Óriásit tévedett Magyar Péter, amikor bejelentette Magyarországnak az áramkorlátozásokat? / Fotó: Magyarország Kormánya / Facebook

További paksi kiesés esetén már nem elegendőek az önkéntes áramkorlátozások

Ez azt mutatja, hogy a magyarországi vállalatok értik a helyzet komolyságát és készek részt vállalni az ország biztonságának megőrzésében. Az önkéntes vállalások azonban egy további paksi kiesés esetén már nem feltétlenül elegendőek - tette hozzá.

Ezért a mai napon új kormányrendelet lép hatályba, amely alapjaiban változtatja meg a korlátozások eddigi rendjét. 

A rendelet alapján először önkéntes korlátozást kér a kormány a nagyfogyasztóktól. A vállalások teljesülését folyamatosan ellenőrzik. Aki vállalást tesz, és azt nem tartja be, szankcióra számíthat. 

Amennyiben a termelés és az import alakulása további intézkedést követel, a Mavir előzetes figyelmeztetés után kötelező fogyasztáscsökkentést rendelhet el, és meghatározott nagyfogyasztókat ideiglenesen akár le is kapcsolhat a hálózatról. 

A korlátozási lánc legvégén a lakosság áll. Előbb az állam, a nagyvállalatok, az ipari üzemek és a halasztható energiafogyasztású intézmények viselik a terheket. A magyar családok otthonainak áramellátásához csak akkor nyúlhat a rendszer irányítója, amikor minden más lehetőség kimerült.

Ráfordult a pártpolitikára a kormányfő

"Ez a rendszerváltoztatás a gyakorlatban" - fordult rá a pártpolitikára Magyar Péter. 

Megváltoztatjuk az állam gondolkodását, a rossz beidegződéseket és azokat az automatizmusokat, amelyeket az előző rezsim 16 év alatt épített be a rendszerbe. Abban a rendszerben minden döntést az ellopható pénz, a hűbéresek jóléte és a politikai hátország érdeke határozott meg, gyakran a lakosság biztonságának a rovására.

 Ezt a rendszert változtatjuk meg egy soha korábban nem látott energetikai válság közepén is. 

Az előző kormány által kialakított automatizmus szerint súlyos energia hiány esetén a lakosság ellátását kellett volna korlátozni

- állítja a Tisza-kormány feje.

Mi ezt most megfordítjuk. Először önkorlátozásra kérjük a nagyfogyasztókat. Ha ez nem elegendő, kötelező korlátozást rendelünk el, a lakosság csak a korlátozási lánc legvégén következhet. A volt kormánypárt utóvéd harcosai azért kiabálnak és hazudnak, mert ezt a logikát nem értik, és fel sem tudják fogni.

"Ők 16 éven át másként működtették az államot, és ennek megfelelően alkották meg a jogszabályokat is. Mi az emberek biztonságos ellátásának garantálását tesszük az állam legfontosabb feladatává" - fogadkozott a miniszterelnök.

Hortay Olivér ízekre szedte a kormányfő állításait

Nem igaz, amit Magyar Péter a lekapcsolási vésztervről állít – jelentette ki közösségi oldalán Hortay Olivér. A Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletágának vezetője arra reagált, hogy  kormányfő szokás szerint visszamutogatott az Orbán-kormányra. Többek között azt állította, hogy azért kellett megváltoztatni a lekapcsolási vésztervet, mert annak legelején eddig nem a nagyfogyasztók álltak - írja a Magyar Nemzet.

Hortay Olivér kijelentette, a lakossági fogyasztók álltak eddig is a sorrend legvégén, ahogyan a világon mindenhol.

 A szakértő felszólította Magyar Pétert, hogy hagyja abba a visszamutogatást és foglalkozzon a válságkezeléssel.

Nem ez az első alkalom, hogy Hortay a miniszterelnököt bírálja az energiapolitikával kapcsolatban. Korábban öt pontban foglalta össze, hogy miért álságos Magyar Péter visszamutogatása a Paksi Atomerőmű részleges leállása kapcsán. Szerinte az első és legfontosabb kérdés, hogy a kialakult helyzet korántsem érhette váratlanul a kormányt. 

Mint írta, hetek óta ismert volt, hogy a rendkívül alacsony dunai vízállás problémát okozhat a Paksi Atomerőmű működésében, ezért szerinte nehezen hihető az a kormányzati kommunikáció, amely szerint a válság derült égből villámcsapásként következett be.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy 

Magyar Péter saját bejelentésében centiméteres pontossággal beszélt a következő hetek várható vízszintjéről, ami szerinte önmagában azt bizonyítja, hogy a hidrológiai előrejelzések már korábban is rendelkezésre álltak.

 Hozzátette: 

az ilyen prognózisok nem egyetlen konkrét értéket, hanem valószínűségi sávokat tartalmaznak, amelyek az idő előrehaladtával egyre pontosabbá válnak.

 Véleménye szerint 

ebből következik, hogy a kormányzatnak már hetekkel ezelőtt látnia kellett a kedvezőtlen forgatókönyv egyre növekvő esélyét.

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