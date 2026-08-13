Nem várt helyről kapott megerősítést a Tisza-kormány: Orbán Viktor korábbi kormánybiztosa szerint tartós megoldás lehet a fenékküszöb építése Paksnál

Tartós megoldást jelenthet a Paksi Atomerőmű hűtési problémájára a Dunán épülő fenékküszöb – mondta Aszódi Attila atomenergetikai szakértő, egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának dékánja az InfoRádióban. Paks 2 korábbi kormánybiztos aszerint megfelelő tervezéssel a műtárgy akkor is biztosíthatja a szükséges vízszintet, ha a folyó vízhozama a mostaninál is tovább csökken. Mint arról beszámoltunk, a kormány friss közlése szerint Paks és Dunaszentbenedek között már zajlik a fenékküszöb kivitelezésének előkészítése. A beavatkozáshoz mintegy 145 ezer köbméter követ használhatnak fel, amely kiegészíti a két, szükség szerint elsüllyeszthető bárka által kialakított tereptárgyat.

A Paksi Atomerőmű a Duna jelenlegi, extrém alacsony vízállásánál

Fotó: Janos Kummer

Ez a feltétele annak, hogy a Paksi Atomerőmű mind a négy blokkja üzemeljen

Aszódi szerint a megoldásnál három tényezőt kell figyelembe venni:

a Duna vízhozamát,

a vízállást, és

a víz hőmérsékletét.

Az elmúlt két hétben a vízhozam mindössze 720–730 köbméter volt másodpercenként, miközben a közepes vízhozam 2200–2300 köbméter körül alakul. A fenékküszöböt azonban ennél is alacsonyabb vízhozamra lehet méretezni – erről beszéltek a vízügyi szakemberek az imént hivatkozott kormányzati tájékoztatón –, így akár egy újabb, szélsőséges aszályos időszakban is biztosítható lehet a szükséges vízszint.

Ez azt jelenti, hogy megfelelő kialakítás mellett a Paksi Atomerőmű mind a négy blokkja teljes kapacitással üzemelhet.

A hőmérsékleti korlát ugyanakkor továbbra is tényező marad, különösen tartós hőhullámok idején. Aszódi szerint a fenékküszöb kialakítása a víz keveredését is intenzívebbé teheti, ami ezen a téren is segítséget jelenthet.

A hajózás miatt felmerült aggályokra reagálva a szakértő azt mondta: a vízügyi szakemberek úgy készítik elő a beavatkozást, hogy a lehető legszélesebb vízhozamtartományban megmaradjanak a hajózás feltételei. A jelenlegi szélsőséges vízállás mellett azonban a Duna számos magyarországi szakaszon egyébként sem hajózható megfelelően, még a szállodahajóknak is gondot okoz Budapest elhagyása.