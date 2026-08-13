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fenékküszöb
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Aszódi Attila
termelés
hűtés

Nem várt helyről kapott megerősítést a Tisza-kormány: Orbán Viktor korábbi kormánybiztosa szerint tartós megoldás lehet a fenékküszöb építése Paksnál

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Egy energetikai szakértő szerint a Paksi Atomerőmű működését segítő, a Dunán épülő fenékküszöb akár a szélsőségesen alacsony vízhozam mellett is biztosíthatja az erőmű mind a négy blokkjának teljes kapacitású működését. Aszódi Attila szerint azonban az új Paks 2. blokkoknál már mindenképpen nedves hűtőtornyos megoldásra lenne szükség.
VG
2026.08.13, 18:48

Tartós megoldást jelenthet a Paksi Atomerőmű hűtési problémájára a Dunán épülő fenékküszöb – mondta Aszódi Attila atomenergetikai szakértő, egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának dékánja az InfoRádióban. Paks 2 korábbi kormánybiztos aszerint megfelelő tervezéssel a műtárgy akkor is biztosíthatja a szükséges vízszintet, ha a folyó vízhozama a mostaninál is tovább csökken. Mint arról beszámoltunk, a kormány friss közlése szerint Paks és Dunaszentbenedek között már zajlik a fenékküszöb kivitelezésének előkészítése. A beavatkozáshoz mintegy 145 ezer köbméter követ használhatnak fel, amely kiegészíti a két, szükség szerint elsüllyeszthető bárka által kialakított tereptárgyat.

Hungary's Paks Nuclear Plant Shuts Down Due To Record-Low Danube Levels Duna Paks vízszint vízállás
A Paksi Atomerőmű a Duna jelenlegi, extrém alacsony vízállásánál
Fotó: Janos Kummer

Ez a feltétele annak, hogy a Paksi Atomerőmű mind a négy blokkja üzemeljen 

Aszódi szerint a megoldásnál három tényezőt kell figyelembe venni: 

  • a Duna vízhozamát, 
  • a vízállást, és 
  • a víz hőmérsékletét. 

Az elmúlt két hétben a vízhozam mindössze 720–730 köbméter volt másodpercenként, miközben a közepes vízhozam 2200–2300 köbméter körül alakul. A fenékküszöböt azonban ennél is alacsonyabb vízhozamra lehet méretezni – erről beszéltek a vízügyi szakemberek az imént hivatkozott kormányzati tájékoztatón –, így akár egy újabb, szélsőséges aszályos időszakban is biztosítható lehet a szükséges vízszint.

Ez azt jelenti, hogy megfelelő kialakítás mellett a Paksi Atomerőmű mind a négy blokkja teljes kapacitással üzemelhet.

 A hőmérsékleti korlát ugyanakkor továbbra is tényező marad, különösen tartós hőhullámok idején. Aszódi szerint a fenékküszöb kialakítása a víz keveredését is intenzívebbé teheti, ami ezen a téren is segítséget jelenthet.

A hajózás miatt felmerült aggályokra reagálva a szakértő azt mondta: a vízügyi szakemberek úgy készítik elő a beavatkozást, hogy a lehető legszélesebb vízhozamtartományban megmaradjanak a hajózás feltételei. A jelenlegi szélsőséges vízállás mellett azonban a Duna számos magyarországi szakaszon egyébként sem hajózható megfelelően, még a szállodahajóknak is gondot okoz Budapest elhagyása.

Paks II-nél már nem lesz elég a Duna

A mostani helyzet ugyanakkor Aszódi szerint egy fontos tanulságot is hozott a jövőbeli beruházások számára: Paks II esetében már eleve olyan hűtési megoldást kell választani, amely kevésbé függ a folyó vízhozamától. A szakértő szerint az új blokkoknál mindenképpen a nedves hűtőtornyos technológiát kellene alkalmazni.

Éles üzenetváltás rajzolódik ki a Paks II. Atomerőmű körül: miközben a Roszatom vezérigazgatójának friss közlése szerint a beruházás felgyorsult és a projekt a magyar megrendelővel egyeztetett terv szerint halad, így minden további csúszás az ország fejlődésére és a lakosság jólétére is hatással lehet, Magyar Péter miniszterelnök mai sajtótájékoztatóján teljes körű átvilágításról beszél, és azt állítja, hogy a projekt költségei már az eredeti összeg duplájára rúghatnak. A TISZA poltikusa szerint a határidők biztosan nem tarthatók. Szavait nehéz másképp értelmezni, minthogy akár az is benne van a pakliban, hogy végül szerződést bont az állam a Roszatommal – részletek cikkünkben.

A jelenlegi blokkok hűtőtornyokkal történő utólagos ellátása már más kérdés. Az ilyen beruházások megtérülését a jelenlegi üzemidő-hosszabbítási tervek mellett újra kell vizsgálni. 

Ha ugyanis Paks I. a tervek szerint nem a 2030-as években, hanem az 2050-es évek közepéig termelhet, akkor még nagyjából három évtizedre kell előre tekinteni.

Vizsgálják közben úgynevezett hűtőcellák telepítésének lehetőségét is. Ezek ventilátorokkal segítik a hő levegőbe történő elvezetését, miközben a bevezetett víz egy része elpárolog. Ezzel csökkenthető az erőmű Dunára gyakorolt hőterhelése. A megoldás jelenleg tervezési fázisban van.

A mostani kieséseknek közben komoly ára van. Aszódi számításai szerint 

az elmúlt két hétben heti 7–8 milliárd forintos többletköltséget is jelenthetett a villamosenergia-import, szélsőséges esetben pedig akár 15–20 milliárd forinttal is megemelhette az ország villanyszámláját a paksi termelés részleges kiesése.

A szakértő szerint ezt a költséget most szükségszerűen vállalni kell annak érdekében, hogy később elkerülhetők legyenek a még nagyobb kiadások. Magyar Péter miniszterelnök szerint a paksi termelés egyheti kiesése 50 milliárd forintos költségvetési terhet jelent, a gazdaságban jelentkező költségek efölöttiek.

A fenékküszöb pedig éppen azt szolgálhatja, hogy egy hasonlóan szélsőséges dunai vízállás ne kényszerítse ismét jelentős importkitettségbe a magyar villamosenergia-rendszert.

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