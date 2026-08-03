Deviza
EUR/HUF363,5 -0,18% USD/HUF315,36 -0,03% GBP/HUF424,45 -0,3% CHF/HUF390,17 -0,2% PLN/HUF84,53 -0,01% RON/HUF69,33 -0,11% CZK/HUF15,01 -0,17% EUR/HUF363,5 -0,18% USD/HUF315,36 -0,03% GBP/HUF424,45 -0,3% CHF/HUF390,17 -0,2% PLN/HUF84,53 -0,01% RON/HUF69,33 -0,11% CZK/HUF15,01 -0,17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX146 961,24 +0,19% MTELEKOM2 734 -0,44% MOL4 560 +0,66% OTP46 770 -0,11% RICHTER11 890 +0,76% OPUS358,5 +0,14% ANY6 780 +0,88% AUTOWALLIS143 -0,7% WABERERS4 710 -0,64% BUMIX9 488,65 +0,59% CETOP4 893,6 -0,21% CETOP NTR3 157,76 +0,75% BUX146 961,24 +0,19% MTELEKOM2 734 -0,44% MOL4 560 +0,66% OTP46 770 -0,11% RICHTER11 890 +0,76% OPUS358,5 +0,14% ANY6 780 +0,88% AUTOWALLIS143 -0,7% WABERERS4 710 -0,64% BUMIX9 488,65 +0,59% CETOP4 893,6 -0,21% CETOP NTR3 157,76 +0,75%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
atomerőmű
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
energiahelyzet
blokk

Paksi leállás: végre megszólalt az atomerőmű – erre készüljön most mindenki

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A paksi atomerőmű teljes leállítása sem növeli érdemben a biztonsági kockázatokat. Bár az áramtermelés megszűnik, a reaktorok hűtő-, felügyeleti és biztonsági rendszerei továbbra is működnek.
VG/MTI
2026.08.03, 06:20
Frissítve: 2026.08.03, 06:27

A paksi atomerőmű leállítása nem jelent biztonsági kockázatnövekedést. A blokkok leállítása és újraindítása az atomerőmű gárdájának rutinfeladat, a tervezett éves karbantartások alkalmával ezt a folyamatot minden évben elvégzik, az erőmű történetében eddig hozzávetőleg 160 alkalommal hajtották már végre – írta az MTI megkeresésére Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs vezetője vasárnap este.

paks dunavízszint paksi atomerőmű
A paksi atomerőmű teljes leállítása sem növeli érdemben a biztonsági kockázatokat / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Az MTI azután kereste meg az erőművet a leállítási folyamat részletei iránt érdeklődve, hogy a Duna alacsony vízállása miatt vasárnap hajnalban lekapcsolták az utolsó előtti termelő gépegységet. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap este pedig arról beszélt, hogy a folyó apadásától függően vagy még vasárnap vagy valamikor hétfőn leáll a paksi atomerőmű utolsó még üzemelő turbinája is.

Kovács Antal azt írta, hogy egy atomerőmű leállítása több egymásra épülő technológiai műveletből áll. A teljesítményt fokozatosan csökkentik, a berendezéseket meghatározott sorrendben választják le, és minden lépést folyamatosan ellenőriznek. A cél nem csupán a villamosenergia-termelés megszüntetése, hanem az is, hogy a blokk minden üzemállapotban biztonságosan működjön. 

Hozzátette: 

ahogy az erőmű működése, úgy minden beavatkozás jár minimális biztonsági kockázattal, 

de a több évtizedes tapasztalatnak, a hazai és nemzetközi biztonsági szervezetek által felügyelt folyamatoknak köszönhetően ez a kockázat jelentéktelen, és az atomenergia-termelés megbízható, biztonságos üzem Pakson is.

A leállítási folyamat részleteiről azt közölte, hogy amikor a Duna vízszintje eléri az előre meghatározott üzemeltetési határértéket, először egy turbógenerátort állítanak le, amellyel mintegy 250 megawattal csökken a blokk teljesítménye. Ezt követően kikapcsolnak egy hűtővíz-szivattyút, amelyre az alacsonyabb teljesítmény mellett már nincs szükség, ezzel csökkentve a vízfogyasztást. Ez a folyamat minden további vízszintcsökkenésnél megismétlődik. A teljesítménycsökkentés és a leállítás minden esetben fokozatosan, előre kidolgozott eljárásrend szerint történik.

Az eddigi úgynevezett leterhelések és blokkleállítások rendkívüli esemény nélkül, a tervezett üzemviteli eljárások szerint zajlottak. „A biztonságos leállítás azt jelenti, hogy minden műveletet a technológiai előírások betartásával, folyamatos ellenőrzés mellett hajtunk végre. A nukleáris biztonság minden körülmények között elsőbbséget élvez”
– írta Kovács Antal.

Az utolsó blokk esetében is ugyanaz a leállítási eljárás: a szükséges vízszint elérésekor fokozatosan csökkentik a teljesítményt, majd leállítják az utolsó turbógenerátort és az ahhoz tartozó hűtővíz-szivattyút. A műveleteket az irányítóteremből végzik a szakemberek, folyamatos felügyelet mellett.

Miután az utolsó blokk is leállt és a villamosenergia-termelés megszűnik, az erőmű biztonsági rendszerei tovább működnek. A reaktorban a láncreakció ugyan megszűnik, de a fűtőelemek még hőt termelnek, ezért továbbra is biztosítani kell a hűtést. A blokk ilyenkor már nem termel villamos energiát, ugyanakkor a hűtő-, felügyeleti és biztonsági rendszerek mindaddig működnek, amíg a reaktorban és az úgynevezett pihentető medencében üzemanyag van. 

Energiabiztonság

Energiabiztonság
572 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu