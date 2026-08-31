Történelmi pillanat, az éjjel kiírták az új szélturbinák pályázatát Magyarországon: most már pontosan tudni, hol épülnek meg – ezek a települések nevei

Megjelent a közép- és nagyfeszültségű hálózaton elérhető szabad kapacitások kiosztására kiírt pályázat, amelyet 2026. október 30-ig lehet benyújtani.

Magyarországon egyre több szélturbina lesz / Fotó: Unsplash

A feltételeket a vonatkozó jogszabályok és az energiapolitikáért felelős miniszter felkérő levele alapján véglegesítette a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH).

A beruházók hat járás kilenc hálózati csomópontjára pályázhatnak:

az Ács Katódgyár,

a Komárom Ipari Park komáromi járási,

a Dunaújváros Dél,

az Iváncsa dunaújvárosi járási,

a Kisbér kisbéri járási,

az Ócsa gyáli járási,

a Székesfehérvár Nyugat székesfehérvári járási,

valamint a Szombathely

és a Szombathely Észak szombathelyi járási csomópontjára.

Ezeken összesen 702 megavoltamper betáplálási kapacitást osztanak ki.

A pályázati kiírás tervezetét a MEKH iparági konzultációra bocsátotta, így a szakmai szervezetek, a potenciális beruházók és más érintettek is véleményezhették a tervezett feltételeket. A kiírást országos piaci felmérés és részletes hálózati elemzés is megelőzte.

Juhász Edit, a MEKH elnöke szerint az előkészítés során elsődleges szempont volt az átlátható, szakmailag megalapozott és a jogszabályi kereteknek megfelelő eljárás. A pályázat előzetes tájékoztatást ad a várható további jogszabályi változásokról is.

A hálózati csatlakozás legkorábbi időpontja 2030. szeptember 30. lehet, a pályázók azonban 2032. szeptember 30. utáni dátumot már nem jelölhetnek meg. A tényleges időpontot a csatlakozási tervben, illetve a hálózati csatlakozási szerződésben rögzítik.

A pályázatokat 2026. szeptember 4-től lehet benyújtani a Magyarország.hu Személyre Szabott Ügyintézési Felületén elérhető űrlapon. A beadási határidő október 30., az eredményeket pedig legkésőbb december 13-ig teszi közzé a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.

A Világgazdaság korábban megírta, hogy miközben Magyarországon hosszú kihagyás után újra megindulhat a szélerőművek építése, létezik egy technológia, amely a hagyományos turbinákkal kapcsolatos leggyakoribb félelmek jelentős részét egyszerre kezelhetné.