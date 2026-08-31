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pályázati kiírás
szélturbina
pályázat

Történelmi pillanat, az éjjel kiírták az új szélturbinák pályázatát Magyarországon: most már pontosan tudni, hol épülnek meg – ezek a települések nevei

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Magyarország újabb nagy lépést tehet a szélerőművek terjedése felé. A beruházók hat járás kilenc hálózati csomópontján pályázhatnak.
VG
2026.08.31, 06:29
Frissítve: 2026.08.31, 06:42

Megjelent a közép- és nagyfeszültségű hálózaton elérhető szabad kapacitások kiosztására kiírt pályázat, amelyet 2026. október 30-ig lehet benyújtani. 

szélerőmű,szélturbina
Magyarországon egyre több szélturbina lesz /  Fotó: Unsplash

A feltételeket a vonatkozó jogszabályok és az energiapolitikáért felelős miniszter felkérő levele alapján véglegesítette a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH). 

A beruházók hat járás kilenc hálózati csomópontjára pályázhatnak: 

  • az Ács Katódgyár,
  • a Komárom Ipari Park komáromi járási, 
  • a Dunaújváros Dél,
  • az Iváncsa dunaújvárosi járási, 
  • a Kisbér kisbéri járási, 
  • az Ócsa gyáli járási, 
  • a Székesfehérvár Nyugat székesfehérvári járási, 
  • valamint a Szombathely 
  • és a Szombathely Észak szombathelyi járási csomópontjára. 

Ezeken összesen 702 megavoltamper betáplálási kapacitást osztanak ki.

A pályázati kiírás tervezetét a MEKH iparági konzultációra bocsátotta, így a szakmai szervezetek, a potenciális beruházók és más érintettek is véleményezhették a tervezett feltételeket. A kiírást országos piaci felmérés és részletes hálózati elemzés is megelőzte.

Juhász Edit, a MEKH elnöke szerint az előkészítés során elsődleges szempont volt az átlátható, szakmailag megalapozott és a jogszabályi kereteknek megfelelő eljárás. A pályázat előzetes tájékoztatást ad a várható további jogszabályi változásokról is.

A hálózati csatlakozás legkorábbi időpontja 2030. szeptember 30. lehet, a pályázók azonban 2032. szeptember 30. utáni dátumot már nem jelölhetnek meg. A tényleges időpontot a csatlakozási tervben, illetve a hálózati csatlakozási szerződésben rögzítik.

A pályázatokat 2026. szeptember 4-től lehet benyújtani a Magyarország.hu Személyre Szabott Ügyintézési Felületén elérhető űrlapon. A beadási határidő október 30., az eredményeket pedig legkésőbb december 13-ig teszi közzé a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.

A Világgazdaság korábban megírta, hogy miközben Magyarországon hosszú kihagyás után újra megindulhat a szélerőművek építése, létezik egy technológia, amely a hagyományos turbinákkal kapcsolatos leggyakoribb félelmek jelentős részét egyszerre kezelhetné. 

A lapát nélküli szélturbinák nem használnak hatalmas forgó rotorokat, néhány méter magasak, jóval halkabb működést ígérnek, és a madarakra is kisebb veszélyt jelenthetnek.

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