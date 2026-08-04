Megjöttek az üzemanyagárak: kiderült, mennyit fizetünk szerdától a kutakon – minden ezen múlik majd

Szerdától sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változik Magyarországon. Az autósok így továbbra is 600 forint körüli benzinárral és jóval drágább dízellel találkozhatnak a kutakon – írta a Holtankoljak.hu.

Megjöttek az üzemanyagárak / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Augusztus 5-én nem változnak az üzemanyagok nagykereskedelmi árai: a benzin és a gázolaj beszerzési ára egyaránt a jelenlegi szinten marad.

A nagykereskedelmi árak egyelőre kivárnak, a következő napok áralakulását azonban továbbra is jelentősen befolyásolhatják a nemzetközi olajpiaci folyamatok. A világpiaci olajárak és a forint árfolyamának változása később a hazai kutak áraiban is megjelenhet.

A jelenlegi országos átlagárak:

95-ös benzin: 600 forint literenként

gázolaj: 662 forint literenként

A dízel így jelenleg átlagosan 62 forinttal drágább literenként a 95-ös benzinnél. Egy 50 literes tank feltöltése benzinnel hozzávetőleg 30 ezer, gázolajjal pedig 33 100 forintba kerülhet.

Fontos ugyanakkor, hogy az egyes benzinkiutak árai között továbbra is jelentős különbségek lehetnek, ezért a ténylegesen fizetendő összeg kútonként és térségenként eltérhet.