Megjöttek az üzemanyagárak: kiderült, mennyit fizetünk szerdától a kutakon – minden ezen múlik majd
Szerdától sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változik Magyarországon. Az autósok így továbbra is 600 forint körüli benzinárral és jóval drágább dízellel találkozhatnak a kutakon – írta a Holtankoljak.hu.
Augusztus 5-én nem változnak az üzemanyagok nagykereskedelmi árai: a benzin és a gázolaj beszerzési ára egyaránt a jelenlegi szinten marad.
A nagykereskedelmi árak egyelőre kivárnak, a következő napok áralakulását azonban továbbra is jelentősen befolyásolhatják a nemzetközi olajpiaci folyamatok. A világpiaci olajárak és a forint árfolyamának változása később a hazai kutak áraiban is megjelenhet.
A jelenlegi országos átlagárak:
- 95-ös benzin: 600 forint literenként
- gázolaj: 662 forint literenként
A dízel így jelenleg átlagosan 62 forinttal drágább literenként a 95-ös benzinnél. Egy 50 literes tank feltöltése benzinnel hozzávetőleg 30 ezer, gázolajjal pedig 33 100 forintba kerülhet.
Fontos ugyanakkor, hogy az egyes benzinkiutak árai között továbbra is jelentős különbségek lehetnek, ezért a ténylegesen fizetendő összeg kútonként és térségenként eltérhet.