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Megjöttek az üzemanyagárak: kiderült, mennyit fizetünk szerdától a kutakon – minden ezen múlik majd

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Szerdától sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változik Magyarországon. Egyes benzinkiutak árai között továbbra is jelentős különbségek lehetnek.
VG
2026.08.04, 10:36
Frissítve: 2026.08.04, 10:50

Szerdától sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változik Magyarországon. Az autósok így továbbra is 600 forint körüli benzinárral és jóval drágább dízellel találkozhatnak a kutakon – írta a Holtankoljak.hu.

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Megjöttek az üzemanyagárak / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Augusztus 5-én nem változnak az üzemanyagok nagykereskedelmi árai: a benzin és a gázolaj beszerzési ára egyaránt a jelenlegi szinten marad.

A nagykereskedelmi árak egyelőre kivárnak, a következő napok áralakulását azonban továbbra is jelentősen befolyásolhatják a nemzetközi olajpiaci folyamatok. A világpiaci olajárak és a forint árfolyamának változása később a hazai kutak áraiban is megjelenhet.

A jelenlegi országos átlagárak:

  • 95-ös benzin: 600 forint literenként
  • gázolaj: 662 forint literenként

A dízel így jelenleg átlagosan 62 forinttal drágább literenként a 95-ös benzinnél. Egy 50 literes tank feltöltése benzinnel hozzávetőleg 30 ezer, gázolajjal pedig 33 100 forintba kerülhet.

Fontos ugyanakkor, hogy az egyes benzinkiutak árai között továbbra is jelentős különbségek lehetnek, ezért a ténylegesen fizetendő összeg kútonként és térségenként eltérhet. 

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