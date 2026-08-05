Csütörtöktől mérséklődnek a hazai nagykereskedelmi üzemanyagárak. A 95-ös benzin literenkénti ára bruttó 7 forinttal, míg a gázolajé 3 forinttal csökken – számolt be a Holtankoljak.hu.

Üzemanyagár: fordult, de ne örüljünk, máris megérkezett az újabb baj / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A változás kedvező fejlemény az autósok számára, és arra utal, hogy a nemzetközi piaci folyamatok a magyarországi üzemanyagárak szempontjából kedvező irányba mozdultak el.

A jelenlegi országos átlagárak alapján

a 95-ös benzin literenként 600 forintba,

a gázolaj pedig 664 forintba kerül.

Amennyiben a kutak teljes egészében érvényesítik a nagykereskedelmi árcsökkentést, csütörtöktől a benzin átlagára 593 forint, a gázolajé pedig 661 forint körül alakulhat literenként.

Az egyes töltőállomások árai között ugyanakkor továbbra is jelentős különbségek lehetnek, ezért tankolás előtt érdemes összehasonlítani a környékbeli kutak árait.