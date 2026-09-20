Élesben vizsgázik a Paks II.-nél is használt orosz technológia: indulásra kész a török atomerőmű

Fontos mérföldkőhöz érkezett a törökországi Akkuyu atomerőmű első blokkja: a Roszatom vezetője szerint működésre kész az egység blokkvezénylője. A fejlemény Magyarország számára is érdekes, hiszen a török erőműben ugyanaz a VVER–1200-as reaktortechnológia dolgozik majd, amelyre a Paks II. két új blokkja is épül. Alekszej Lihacsov, az orosz Roszatom vezérigazgatója szerint elkészült és munkára kész a törökországi Akkuyu atomerőmű első blokkjának irányítóközpontja – számolt be róla az orosz Izvesztyija.

Török mérnökök folytatják a munkát az Akkuyu atomerőmű (Atomerőmű) építkezésén Fotó: Anadolu via AFP

A blokkvezénylő átadása újabb jele annak, hogy a sokat késő török nukleáris beruházás első egysége egyre közelebb kerül az üzembe helyezéshez. Az Akkuyu első blokkján az elmúlt hónapokban már a beüzemelést előkészítő munkák kerültek előtérbe. A Roszatom korábbi tájékoztatása szerint a szakemberek a hideg- és melegjáratásra, majd a fizikai indításra készítik elő az egységet. A cél továbbra is az, hogy az első blokk 2026 végéig működésbe léphessen, bár a projekt eredeti ütemtervéhez képest már többéves csúszásban van. A Reuters szerint az első egységet eredetileg 2023-ban tervezték üzembe helyezni, a projektet azonban finanszírozási, beszállítói és geopolitikai problémák is hátráltatták.

Atomerőmű: Paks II. miatt különösen érdekes, mi történik Törökországban

A török projekt magyar szempontból azért lényeges, mert Akkuyu négy, egyenként 1200 megawattos VVER–1200-as reaktorral épül. Ugyanezt a reaktortípust alkalmazzák a Paks II. beruházás két új blokkjánál is. Az Akkuyu projekt hivatalos dokumentációja négy VVER–1200-as blokkot rögzít, a Paks II.-nél pedig szintén két VVER–1200-as, III+ generációs egység épül.

Ez nem jelenti azt, hogy a két beruházás műszakilag minden részletében azonos lenne, ugyanakkor Akkuyu fontos nemzetközi referencia a Roszatom számára. A török erőmű üzembe helyezése ezért közvetve arról is képet adhat, hogyan működik a gyakorlatban a Paks II.-nél is alkalmazott orosz technológia, illetve hogy a Roszatom milyen gyorsan képes végigvinni a beüzemelés összetett folyamatát.