Megjöttek az üzemanyagárak: ez lesújtó látni, lépéskényszerben a kormány – ennyiért tankolhatunk csütörtökön

Nem változtak az üzemanyagárak csütörtökön, így a hazai kutakon a szerdai országos átlagárak maradtak érvényben – derül ki a Holtankoljak.hu oldalról.

Megjött a benzin és a dízel ára/ Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A 95-ös benzin literenkénti átlagára 626 forint,

míg a gázolajért átlagosan 701 forintot kell fizetni.

A két üzemanyagtípus között így már 75 forintos különbség alakult ki literenként.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy nem tudni, mi lett végül a dízelárcsökkentéssel. Magyar Péter bejelentette a parlament keddi ülésén, hogy szerdán dönthet a kormány a magas dízelárak elleni célzott támogatásról, amely a dízelautósokat és a mezőgazdasági gazdálkodókat segítheti.

Mivel a dízel ára kedden már 697 forintra emelkedett literenként, ezért a miniszterelnök szerint beavatkozásra van szükség, de nem a korábbi, mindenkire érvényes védett ár visszaállításával.

Magyar Péter szerdán, a kormányülés előtt is arról számolt be, hogy szóba kerül majd a kormányülésen a dízel és a benzin ára, ami a Fidesz-kormány alatt éveken keresztül magasabb volt a kutakon mint most.

„Érdekes módon nem beszélnek arról, hogy ha most bevezetésre kerülne a védett ár, akkor egy-két héten belül áruhiány, készlethiány alakulna ki a magyar kutakon, rengeteg magyar benzinkúton nem lenne dízel, hiszen jelenleginél is még magasabb az ár a környező országokban egy-kettőt kivéve” – mondta a kormányfő.

Hozzátette, hogy a szerdai kormányülésre berendelték Hernádi Zsoltot, a Mol csoport vezérigazgatóját és az olajtársaság egyéb vezetőit is. A vezetőkkel arról tárgyalnak, hogy miként lehetne megfékezni az elképesztő drágulást, már amennyire kivonhatja egy ország magát a világpiaci trendekből.