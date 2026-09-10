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Varga Mihály: A piac 60 százalékban már beárazta a magyar eurót, de a közös pénz bevezetése önmagában még nem jelent megoldást

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Magyar tőzsde: messze még a rali vége, elképesztő célárak érkeztek – soha nem látott szintre érhet a Richter, a Mol és az OTP is

üzemanyagár
energiahelyzet
benzin
olaj

Megjöttek az üzemanyagárak: ez lesújtó látni, lépéskényszerben a kormány – ennyiért tankolhatunk csütörtökön

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Komoly teherrel néznek szembe a dízelautósok és a gazdálkodók, miután a gázolaj átlagára 700 forint fölött maradt. Benzinből eközben egy liter átlagosan 626 forintba kerül, a kilátásba helyezett célzott támogatásról pedig egyelőre nem érkezett bejelentés.
VG
2026.09.10, 09:32
Frissítve: 2026.09.10, 09:53

Nem változtak az üzemanyagárak csütörtökön, így a hazai kutakon a szerdai országos átlagárak maradtak érvényben – derül ki a Holtankoljak.hu oldalról.

benzin benzinkút tankolás
Megjött a benzin és a dízel ára/ Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság
  • A 95-ös benzin literenkénti átlagára 626 forint, 
  • míg a gázolajért átlagosan 701 forintot kell fizetni. 

A két üzemanyagtípus között így már 75 forintos különbség alakult ki literenként. 

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy nem tudni, mi lett végül a dízelárcsökkentéssel. Magyar Péter bejelentette a parlament keddi ülésén, hogy szerdán dönthet a kormány a magas dízelárak elleni célzott támogatásról, amely a dízelautósokat és a mezőgazdasági gazdálkodókat segítheti. 

Mivel a dízel ára kedden már 697 forintra emelkedett literenként, ezért a miniszterelnök szerint beavatkozásra van szükség, de nem a korábbi, mindenkire érvényes védett ár visszaállításával.

Magyar Péter szerdán, a kormányülés előtt is arról számolt be, hogy szóba kerül majd a kormányülésen a dízel és a benzin ára, ami a Fidesz-kormány alatt éveken keresztül magasabb volt a kutakon mint most.

„Érdekes módon nem beszélnek arról, hogy ha most bevezetésre kerülne a védett ár, akkor egy-két héten belül áruhiány, készlethiány alakulna ki a magyar kutakon, rengeteg magyar benzinkúton nem lenne dízel, hiszen jelenleginél is még magasabb az ár a környező országokban egy-kettőt kivéve” – mondta a kormányfő.

Hozzátette, hogy a szerdai kormányülésre berendelték Hernádi Zsoltot, a Mol csoport vezérigazgatóját és az olajtársaság egyéb vezetőit is. A vezetőkkel arról tárgyalnak, hogy miként lehetne megfékezni az elképesztő drágulást, már amennyire kivonhatja egy ország magát a világpiaci trendekből.

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