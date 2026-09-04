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benzinkút
energiahelyzet
benzin

Veszélyben több száz magyarországi benzinkút: elfogyott a türelem, a Mol teljes átvizsgálását követelik a kormánytól – "nem állami támogatás kell, hanem tisztességes verseny!"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Azonnali kormányzati beavatkozást sürget a Független Benzinkutak Szövetsége. A szervezet az ország ellátásbiztonsága mellett a Mol piaci helyzetének, árképzésének és ellátási gyakorlatának átfogó vizsgálatát is kezdeményezi.
VG
2026.09.04, 14:46

Nyílt levélben kért azonnali kormányzati beavatkozást a Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ), amely szerint a jelenlegi piaci feltételek mellett egyre több kisebb töltőállomás működése válik gazdaságtalanná – írta meg a Vezess.hu.

benzinkút tankolás
Veszélyben több száz magyar benzinkút, azonnali beavatkozást követelnek a kormánytól / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A szervezet becslése alapján országszerte 600–700, jelentős részben magyar tulajdonú családi vállalkozás lehet veszélyben. Bezárásuk munkahelyeket és helyi beszállítókat is érinthet.

 

Az FBSZ vizsgálatot kér a stratégiai üzemanyagkészletek összetételéről és az ország ellátásbiztonságáról. Emellett sürgeti a Mol piaci helyzetének, nagykereskedelmi árképzésének és ellátási gyakorlatának versenyjogi átvilágítását, valamint a vállalat és a magyar állam kapcsolatának független vizsgálatát.

A szövetség hangsúlyozta: 

nem állami támogatást kér, hanem kiszámítható beszerzési feltételeket, átlátható árképzést és tisztességes versenyt.

A magyar független üzemanyag-kiskereskedők készek tárgyalóasztalhoz ülni a kormánnyal, és bemutatni gazdasági adataikat, beszerzési tapasztalataikat, valamint azokat a piaci folyamatokat, amelyek álláspontjuk szerint a jelenlegi helyzet kialakulásához vezettek.

A szervezet szerint a kormány részéről is párbeszédre, átláthatóságra és azonnali intézkedésekre van szükség. Úgy vélik, már nem csupán az a kérdés, hogy hány független töltőállomás képes talpon maradni, hanem az is, hogy Magyarország hosszú távon fenn kívánja-e tartani a magyar tulajdonú, elsősorban vidéken működő családi vállalkozásokat az üzemanyagpiacon.

Az FBSZ szerint ezeknek a kutaknak a fennmaradása a valódi piaci verseny és az ország ellátásbiztonsága szempontjából is meghatározó. A szövetség ezért haladéktalan intézkedést és személyes választ vár a miniszterelnöktől. 

Összefoglalva

Bár a MOL közvetlenül nem írhatja elő egy független kútnak, hogy mennyiért adja a benzint, a nagykereskedelmi árak emelésével és a saját kiskereskedelmi árainak alacsonyan tartásával olyan helyzetet teremt, amelyben a kis kutak kénytelenek veszteséggel vagy árrés nélkül értékesíteni, ha versenyben akarnak maradni. 

Emiatt tekintenek a MOL-ra a piac tényleges árformálójaként.

A Világgazdaság megírta, hogy a pénteki árazás alapján az országos üzemanyag-átlagárak nem változtak a csütörtökihez képest, így sem a 95-ös benzin, sem a gázolaj átlagára nem módosult.

Az országos átlagárak a következőképpen alakulnak: 

  • 95-ös benzin: 609 forint/liter
  • gázolaj: 688 forint/liter

A piaci folyamatok átalakulása miatt megújítja az üzemanyagárakról szóló tájékoztatási rendszerét. Minden hétköznap délelőtt a valós kiskereskedelmi kútárakat és a tényeken alapuló átlagárakat teszik közzé. Mivel a nagykereskedelmi árak és a kiskereskedelmi árak mozgása elvált egymástól, a forintosított nagyker árak közlését kivezetjük.

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