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energiahelyzet
földgáz
Bank of America

Elsöprő gázárrobbanás jöhet: kiderült, ki fizetheti a számlát Magyarországon

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A földgáz drágulása ismét felerősítette az inflációs és kamatemelési félelmeket Közép-Kelet-Európában. A magasabb gázárak következményei Magyarországon is elkerülhetetlenek.
VG
2026.09.05, 18:34
Frissítve: 2026.09.05, 18:49

A földgáz drágulása ismét felerősítette az inflációs és kamatemelési félelmeket Közép-Kelet-Európában. A Bank of America friss elemzése szerint azonban a piac túlzott monetáris szigorítást árazhat a régió egyes országaiban, mivel a nagykereskedelmi energiaárak emelkedése nem mindenhol és nem azonnal jelenik meg a fogyasztói árakban – írta meg a Portfolio.

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Elsöprő gázárrobbanás jöhet Fotó: Shutterstock

A gázpiaci drágulás jellemzően 6–12 hónapos késéssel épül be az inflációba. A folyamatot a szolgáltatók korábbi beszerzései, fedezeti ügyletei, hosszú távú szerződései, valamint a szabályozott tarifák és az állami árkorlátozások is tompítják. Emiatt ugyanaz az energiapiaci sokk eltérő következményekkel járhat Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon és Romániában.

Csehország a legsérülékenyebb

A régióban a cseh fogyasztói árak reagálhatnak a legérzékenyebben a nagykereskedelmi gázárak változására. Az energiaszolgáltatók a beszerzési költségeik és fedezeti ügyleteik alapján alakítják áraikat, így a drágulás a fix szerződések lejártával fokozatosan elérheti a háztartásokat.

A Bank of America ennek ellenére túlzónak tartja a piac által várt három-négy kamatemelést. Az elemzőház 2026-ban legfeljebb egy újabb, 25 bázispontos emelést valószínűsít, amellyel 4 százalékra nőne az irányadó kamat. A cseh jegybank óvatosságát ugyanakkor indokolhatja a 7 százalék körüli béremelkedés, a 3 százalékra gyorsuló maginfláció és az élénkülő hitelezés.

Lengyelországban a szabályozott tarifák késleltetik és kisimítják a gázárváltozások fogyasztói hatását. A BofA szerint az infláció 2027 első negyedévében 3,5–4 százalék körül tetőzhet, majd az év második felében ismét megközelítheti a 2,5 százalékos célt. Ez lassíthatja a kamatcsökkentéseket, új emelési ciklust azonban nem indokol.

A magyar költségvetés fizetheti meg a drágulást

Magyarországon a lakossági árkorlátozás nagyrészt leválasztja a fogyasztói inflációt a nagykereskedelmi gázpiacról. A drágulás ezért 

elsősorban nem inflációs, hanem költségvetési kockázatot jelent.

A Bank of America számításai alapján a holland TTF-gázár minden 10 euró/megawattórás emelkedése a magyar GDP 0,2–0,3 százalékának megfelelő összeggel növelheti az államháztartás terheit. Ha a 2027-es magyar gázszükségletet megawattóránként körülbelül 70 eurós áron fedeznék, annak fiskális költsége a GDP 0,8–1,2 százalékát is elérhetné.

A magasabb energiaköltségek nem tennék lehetetlenné a 3 százalékos maastrichti hiánycél 2030-ig történő elérését, rövid távon azonban jelentősen megnehezíthetik a költségvetés rendezését. A BofA szerint a 2026-ra becsült 7,5 százalékos hiány után 2027-ben legalább 5,5 százalékra kellene mérsékelni a deficitet a befektetői bizalom erősítéséhez.

A Magyar Nemzeti Bank számára a gázárak elsősorban a költségvetésen, a piaci bizalmon és a forint árfolyamán keresztül válhatnak meghatározóvá. Az elemzőház 2026 végére 5, 2027-re pedig 4,5 százalékos magyar alapkamatot vár, de ennek feltétele a hiteles költségvetési konszolidáció.

Romániában később érkezhet a fordulat

Romániában a lakossági gázár 2027 márciusáig kilowattóránként 0,31 lejen van maximálva. Emiatt a piaci áremelkedést jelenleg elsősorban a termelők és az állami szektor viselik. Az ország magas önellátottsága szintén mérsékli a külső energiapiaci kockázatokat.

Az inflációs veszély 2027 tavaszán erősödhet fel, amikor módosíthatják vagy megszüntethetik a jelenlegi árszabályozást. A Bank of America ezért arra számít, hogy a román jegybank csak ekkor kezdheti meg kamatcsökkentési ciklusát.

A cikk hozzáteszi, hogy nem önmagában a gázár emelkedése számít, hanem az, hogy az adott ország gazdasága hol nyeli el a sokkot. Csehországban közvetlenebbül a fogyasztók, Magyarországon inkább a költségvetés, Romániában pedig egyelőre az állami szektor viseli a terheket. Emiatt a jegybankok várható reakciója sem lehet azonos.

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