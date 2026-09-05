Elsöprő gázárrobbanás jöhet: kiderült, ki fizetheti a számlát Magyarországon

A földgáz drágulása ismét felerősítette az inflációs és kamatemelési félelmeket Közép-Kelet-Európában. A Bank of America friss elemzése szerint azonban a piac túlzott monetáris szigorítást árazhat a régió egyes országaiban, mivel a nagykereskedelmi energiaárak emelkedése nem mindenhol és nem azonnal jelenik meg a fogyasztói árakban – írta meg a Portfolio.

Elsöprő gázárrobbanás jöhet Fotó: Shutterstock

A gázpiaci drágulás jellemzően 6–12 hónapos késéssel épül be az inflációba. A folyamatot a szolgáltatók korábbi beszerzései, fedezeti ügyletei, hosszú távú szerződései, valamint a szabályozott tarifák és az állami árkorlátozások is tompítják. Emiatt ugyanaz az energiapiaci sokk eltérő következményekkel járhat Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon és Romániában.

Csehország a legsérülékenyebb

A régióban a cseh fogyasztói árak reagálhatnak a legérzékenyebben a nagykereskedelmi gázárak változására. Az energiaszolgáltatók a beszerzési költségeik és fedezeti ügyleteik alapján alakítják áraikat, így a drágulás a fix szerződések lejártával fokozatosan elérheti a háztartásokat.

A Bank of America ennek ellenére túlzónak tartja a piac által várt három-négy kamatemelést. Az elemzőház 2026-ban legfeljebb egy újabb, 25 bázispontos emelést valószínűsít, amellyel 4 százalékra nőne az irányadó kamat. A cseh jegybank óvatosságát ugyanakkor indokolhatja a 7 százalék körüli béremelkedés, a 3 százalékra gyorsuló maginfláció és az élénkülő hitelezés.

Lengyelországban a szabályozott tarifák késleltetik és kisimítják a gázárváltozások fogyasztói hatását. A BofA szerint az infláció 2027 első negyedévében 3,5–4 százalék körül tetőzhet, majd az év második felében ismét megközelítheti a 2,5 százalékos célt. Ez lassíthatja a kamatcsökkentéseket, új emelési ciklust azonban nem indokol.

A magyar költségvetés fizetheti meg a drágulást

Magyarországon a lakossági árkorlátozás nagyrészt leválasztja a fogyasztói inflációt a nagykereskedelmi gázpiacról. A drágulás ezért

elsősorban nem inflációs, hanem költségvetési kockázatot jelent.

A Bank of America számításai alapján a holland TTF-gázár minden 10 euró/megawattórás emelkedése a magyar GDP 0,2–0,3 százalékának megfelelő összeggel növelheti az államháztartás terheit. Ha a 2027-es magyar gázszükségletet megawattóránként körülbelül 70 eurós áron fedeznék, annak fiskális költsége a GDP 0,8–1,2 százalékát is elérhetné.