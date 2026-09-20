Óriáskábellel kötnék össze Európát és Kanadát: Ursula von der Leyen terve hirtelen egészen más megvilágításba került

Nemcsak politikailag, hanem szó szerint az elektromos hálózat szintjén is összekapcsolódhatna Európa és Kanada. Egy jelenleg még korai fejlesztési szakaszban lévő projekt keretében 3500–4000 kilométeres nagyfeszültségű tengeralatti vezetékrendszert fektetnének le az Atlanti-óceánon, amely akár hat gigawatt teljesítményt továbbíthatna a két kontinens között. A North Atlantic Transmission One Link, röviden NATO-L névre keresztelt projekt célja Kanada keleti részének és az észak-európai villamosenergia-rendszernek az összekötése. A beruházás saját tájékoztatása szerint összesen 6 gigawattos, kétirányú tengeralatti kábel-összeköttetést hozna létre. Ez nagyságrendileg több nagy atomerőmű blokk teljesítményének felel meg.

Áramszállító kábel kötné össze Kanadát Európával, amivel az időeltólódást hídalnák át, a felesleges nappali áram, segítene éjszaka a földteke másik oldalán Fotó: MDV Edwards

A terv mögött nem egyszerűen az áll, hogy Kanadából olcsó áramot szállítsanak Európába. Az igazi lehetőséget a két kontinens közötti időeltolódás és az eltérő időjárási rendszerek jelentik.

Amikor Európában reggel ugrik meg az áramfogyasztás, Kanada keleti részén még éjszaka van, így az ottani víz- és szélerőművek szabad kapacitása Európa felé indulhatna. Néhány órával később pedig éppen fordítva: az északi-tengeri szélerőművek Európában már kisebb kereslettel találkozhatnak, miközben Észak-Amerikában emelkedik a fogyasztás – írja az n-tv.

Kábel az időzónák áthidalására: segítene megoldani a megújulók legnagyobb gondját

A megújuló energiaforrások térnyerésének egyik legnagyobb problémája, hogy a termelés és a fogyasztás időben gyakran nem találkozik. Szélcsendes, borult időben egyszerre zuhanhat vissza a termelés, míg erős szélben annyi áram kerülhet a hálózatba, hogy annak egy részét már nem lehet felhasználni.

Az Ember energetikai kutatóintézet elemzése szerint éppen emiatt lehet értelme egy transzatlanti összeköttetésnek. A Párizs és New York között nagyjából hatórás időeltolódás mellett a fogyasztási csúcsok, a napenergia-termelés, valamint részben a széljárás is eltérő időpontokban jelentkezik. A két hálózat összekapcsolásával így egymást tudnák kiegyensúlyozni.