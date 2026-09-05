Örömmámorban Horvátország Magyar Péter és Plenkovic találkozója után: az INA volt vezetője magyarázta el, mi várhat a horvát olajtársaságra – rettegnek a horvátok a Mol-NIS tranzakciótól

Magyar Péter magyar és Andrej Plenkovic horvát kormányfő első alkalommal jelezte, hogy konkrét tárgyalások indulhatnak a két ország között az évtizedek óta rendezetlen Mol-INA-ügy lezárása érdekében – írja a horvát Tportal. Mint ismert, a két miniszterelnök augusztus 31-én találkozott egymással a szlovéniai Bledben tartott stratégiai fórumon.

Mol-INA-ügy: megérezték a vérszagot déli szomszédunkban, már nem olyan acélos a magyar érdekvédelem / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Mol-INA-ügy mérgezte a kapcsolatokat

Mindkét fél úgy látja, hogy az energiaszektor körüli konfliktus jelentősen rontotta a magyar–horvát kapcsolatokat, amelyek gazdasági, turisztikai és energetikai szempontból jóval szorosabbak lehetnének - teszi hozzá a portál.

A Tportal ezután idézi Magyar Pétert, aki szerint természetes módon minden ország a saját nemzeti érdekeit védi, ugyanakkor most lehetőség nyílik egy új korszak megnyitására a kétoldalú kapcsolatokban.

Az internetes lap felidézte, hogy Magyar korábban úgy nyilatkozott:

a Horvátországgal való kapcsolatok romlása elődje, Orbán Viktor történelmi bűne volt.

Plenković kiemelte, az INA és a Mol közötti konfliktus mesterséges korlátot jelentett a két ország együttműködésében, ezért most arra kell törekedni, hogy ezt a kérdést véglegesen rendezzék. A helyzet ugyanakkor rendkívül összetett – írja a lap.

Orbán bűne volt a magyar érdekek védelme

Az Orbán-kormány éveken át következetesen védte a Mol érdekeit. Magyarország nem volt hajlandó tárgyalni az INA esetleges horvát visszavásárlásáról, kiállt a korrupciós vádak miatt európai elfogatóparanccsal körözött Hernádi Zsolt mellett, és a horvát fél szerint több olyan döntést hozott, amely gyengítette az INA önállóságát.

A bledi találkozón Magyar Péter is elkerülte Hernádi kiadatásának kérdését

– teszi hozzá a portál.

A cikk a horvát sérelmeket részletezve, sorolja:

a sziszeki finomítót bezárták,

a rijekai finomító korszerűsítése hosszú éveken át késett,

miközben az INA fokozatosan feloldódott a Mol-csoporton belül.

A horvát közvéleményben elterjedt vélemény szerint gyakorlatilag egy gyufaszálat sem vehetnek Budapest jóváhagyása nélkül.

Horvátország ezzel párhuzamosan nemzetközi választottbírósági eljárásokkal próbálta érdekeit érvényesíteni, többnyire korlátozott sikerrel. Plenković kormánya korábban még az INA-részvények visszavásárlását is felvetette, de erre végül nem került sor. A horvát pozíciót ugyanakkor az elmúlt évek geopolitikai változásai némileg erősítették, különösen a JANAF olajvezeték stratégiai jelentőségének növekedése miatt. A konfliktus következtében a magyar vállalatok nehezebben tudtak jelentős befektetéseket végrehajtani Horvátországban.