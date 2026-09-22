Napelemek: fontos határidő jár le, családok ezrei kerülhettek bajba, volt hogy a kivitelező is eltűnt

Két héten belül el kell számolniuk azoknak a családoknak, amelyek állami támogatással napelemes rendszert, illetve akkumulátoros energiatárolót telepíthettek otthonukba. Sok beruházás azonban azért nem készült el, mert a kivitelező időközben csődbe ment vagy felszámolás alá került.

Napelem ugyan több otthonra felkerült, a befejezetlen munkák miatt azonban az érintettek nem tudnak határidőre elszámolni / Fotó: Nemeth Andras Peter

Több mint négy éve hirdették meg uniós forrásból a Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva elnevezésű pályázatot. A programban a családok gyakorlatilag ingyen juthattak napelemhez, bizonyos esetekben pedig akkumulátoros tárolóhoz is. A projektek befejezésének és elszámolásának határideje szeptember végén lejár.

Szilágyi László, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség alelnöke az InfoRádióban elmondta, hogy a támogatott háztartásoknak a következő két hétben be kell fejezniük a telepítéseket, valamint az elszámoláshoz szükséges adminisztrációt is el kell végezniük.

Sok családnál azonban nem sikerült lezárni a beruházást, mert a kivitelező vállalkozás megszűnt, csődbe ment vagy felszámolás alá került.

Az alelnök példaként említett egy olyan esetet, amelyben a napelemes rendszer ugyan elkészült, az akkumulátoros tárolót azonban már nem szerelték fel. A kivitelező elérhetetlenné vált, és időközben a pályázati regisztrációs listáról is törölték.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a teljesítési igazolást a kivitelezőnek kellene aláírnia. A dokumentum nélkül a beruházás nem tekinthető befejezettnek, ezért az érintett családok önhibájukon kívül nem tudják lezárni a pályázatukat.

A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség megkereste a programot kezelő Nemzeti Fejlesztési Központot. A szervezet azonban arról tájékoztatta a szövetséget, hogy lejárt a mandátuma, így már a kormánynak kell döntenie arról, miként lehet segíteni a bajba került háztartásoknak.

Az érintettek attól tartanak, hogy nemcsak befejezetlen maradhat a beruházásuk, hanem még a pályázathoz kapcsolódó előlegeket is visszakövetelhetik tőlük. Ez különösen súlyos helyzetet teremthet, mivel az összeget nem a családok, hanem közvetlenül a kivitelezők kapták meg, amelyek közül több azóta megszűnt.