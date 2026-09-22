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Napelemek: fontos határidő jár le, családok ezrei kerülhettek bajba, volt hogy a kivitelező is eltűnt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Családok kerültek kilátástalan helyzetbe, miután a támogatott beruházásukat végző vállalkozás csődbe ment vagy elérhetetlenné vált. Napelem ugyan több otthonra felkerült, a befejezetlen munkák miatt azonban az érintettek nem tudnak határidőre elszámolni.
VG
2026.09.22, 08:35
Frissítve: 2026.09.22, 08:35

Két héten belül el kell számolniuk azoknak a családoknak, amelyek állami támogatással napelemes rendszert, illetve akkumulátoros energiatárolót telepíthettek otthonukba. Sok beruházás azonban azért nem készült el, mert a kivitelező időközben csődbe ment vagy felszámolás alá került.

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Napelem ugyan több otthonra felkerült, a befejezetlen munkák miatt azonban az érintettek nem tudnak határidőre elszámolni / Fotó: Nemeth Andras Peter

Több mint négy éve hirdették meg uniós forrásból a Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva elnevezésű pályázatot. A programban a családok gyakorlatilag ingyen juthattak napelemhez, bizonyos esetekben pedig akkumulátoros tárolóhoz is. A projektek befejezésének és elszámolásának határideje szeptember végén lejár.

Szilágyi László, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség alelnöke az InfoRádióban elmondta, hogy a támogatott háztartásoknak a következő két hétben be kell fejezniük a telepítéseket, valamint az elszámoláshoz szükséges adminisztrációt is el kell végezniük.

Sok családnál azonban nem sikerült lezárni a beruházást, mert a kivitelező vállalkozás megszűnt, csődbe ment vagy felszámolás alá került. 

Az alelnök példaként említett egy olyan esetet, amelyben a napelemes rendszer ugyan elkészült, az akkumulátoros tárolót azonban már nem szerelték fel. A kivitelező elérhetetlenné vált, és időközben a pályázati regisztrációs listáról is törölték.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a teljesítési igazolást a kivitelezőnek kellene aláírnia. A dokumentum nélkül a beruházás nem tekinthető befejezettnek, ezért az érintett családok önhibájukon kívül nem tudják lezárni a pályázatukat.

A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség megkereste a programot kezelő Nemzeti Fejlesztési Központot. A szervezet azonban arról tájékoztatta a szövetséget, hogy lejárt a mandátuma, így már a kormánynak kell döntenie arról, miként lehet segíteni a bajba került háztartásoknak.

Az érintettek attól tartanak, hogy nemcsak befejezetlen maradhat a beruházásuk, hanem még a pályázathoz kapcsolódó előlegeket is visszakövetelhetik tőlük. Ez különösen súlyos helyzetet teremthet, mivel az összeget nem a családok, hanem közvetlenül a kivitelezők kapták meg, amelyek közül több azóta megszűnt.

Egyes háztartások ezért attól félnek, hogy végül akár 

a már felszerelt napelemes rendszert is elbonthatják, miközben olyan támogatási összeget kellene visszafizetniük, amelyhez valójában soha nem jutottak hozzá.

A szövetség beadvánnyal fordult a kormányhoz, amelyben konkrét javaslatokat tett a kialakult helyzet rendezésére. A szervezet szerint olyan megoldásra van szükség, amely lehetővé teszi a félbemaradt beruházások befejezését, illetve megakadályozza, hogy a kivitelezők hibája miatt a támogatott családokat érje pénzügyi veszteség.

Napokon belül bejelentés várható az Otthoni Energiatároló Programról – értesült korábban a Világgazdaság. A program pályázóinak és lehetséges kivitelezőinek egy része hónapok óta nem kap értesítést a pályázata állapotáról. Ha azonban majd telepíthetik a programban megpályázott berendezéseket, azzal már egy országos jelentősségű, decentralizált lakossági óriásakkumulátor jönne létre.

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