A Brent nyersolaj hordónkénti ára 107 dollár (mintegy 33 ezer forint) közelében mozgott, miután kiéleződtek a harcok a jemeni húszi lázadók és a Szaúd-Arábia által támogatott erők között. A konfliktus kiszélesedése tovább növelte az ellátási zavaroktól való félelmeket a világpiacon – írja a Bloomberg.

Rohanunk a válságba, dőlnek a gátak, már 107 dollár az olaj / Fotó: Mónus Márton / Reuters

A globális referenciaértéknek számító Brent árfolyama az előző kereskedési napon több mint 6 százalékkal emelkedett, és július óta a legnagyobb heti drágulás felé tart. Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) ára eközben hordónként 102 dollár (32 ezer forint körül) alakult.

Az Irán által támogatott húszik előrenyomultak a stratégiai jelentőségű Báb el-Mandeb-szorossal határos partvidék felé, miközben megpróbálják elfoglalni a Vörös-tenger déli részén fekvő Mokha városát. A térnyerés azért keltett komoly aggodalmat az energiapiacon, mert a húszik innen még közelebb kerülhetnének a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonalának legszűkebb szakaszához.

Az RBC Capital Markets elemzői szerint a teljes körű szaúdi–húszi háború kiújulása valóra válthatja a társaság magas olajárakkal számoló forgatókönyvét. Mokha elfoglalásával a fegyveres csoport délebbre is kiterjeszthetné a hajózást akadályozó műveleteit.

Az elmúlt két hétben több közel-keleti hadszíntéren is fokozódtak a harcok.

A húszik szaúdi energetikai létesítményeket támadtak meg, egyes üzemek működését is leállásra kényszerítve, miközben az Egyesült Államok iráni olajszállító hajókat vett célba. A globális piac szűkösségéhez az is hozzájárult, hogy Kína a közelmúltban növelte nyersolajvásárlásait.

A Hormuzi-szoroson továbbra is áthaladnak olajszállítmányok, egyes tankerek azonban kikapcsolt jeladóval közlekednek, hogy elkerüljék az észlelést. A hajók ennek ellenére folyamatos támadásveszélynek vannak kitéve. A brit tengeri kereskedelmi műveleti központ arról kapott jelentést, hogy szeptember 10-én két hajót ismeretlen lövedékek találtak el az ománi Haszabtól nyugatra.

A feszültség enyhítése érdekében az Öböl-menti Együttműködési Tanács hat tagállamának külügyminiszterei hétfőn tárgyalhatnak iráni kollégájukkal. Omán és Irán olyan átmeneti megállapodáshoz próbál támogatást szerezni, amely rendezné a Hormuzi-szoroson zajló hajózást.