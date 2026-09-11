Rohanunk a válságba, dőlnek a gátak, már 107 dollár az olaj
A Brent nyersolaj hordónkénti ára 107 dollár (mintegy 33 ezer forint) közelében mozgott, miután kiéleződtek a harcok a jemeni húszi lázadók és a Szaúd-Arábia által támogatott erők között. A konfliktus kiszélesedése tovább növelte az ellátási zavaroktól való félelmeket a világpiacon – írja a Bloomberg.
A globális referenciaértéknek számító Brent árfolyama az előző kereskedési napon több mint 6 százalékkal emelkedett, és július óta a legnagyobb heti drágulás felé tart. Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) ára eközben hordónként 102 dollár (32 ezer forint körül) alakult.
Az Irán által támogatott húszik előrenyomultak a stratégiai jelentőségű Báb el-Mandeb-szorossal határos partvidék felé, miközben megpróbálják elfoglalni a Vörös-tenger déli részén fekvő Mokha városát. A térnyerés azért keltett komoly aggodalmat az energiapiacon, mert a húszik innen még közelebb kerülhetnének a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonalának legszűkebb szakaszához.
Az RBC Capital Markets elemzői szerint a teljes körű szaúdi–húszi háború kiújulása valóra válthatja a társaság magas olajárakkal számoló forgatókönyvét. Mokha elfoglalásával a fegyveres csoport délebbre is kiterjeszthetné a hajózást akadályozó műveleteit.
Az elmúlt két hétben több közel-keleti hadszíntéren is fokozódtak a harcok.
A húszik szaúdi energetikai létesítményeket támadtak meg, egyes üzemek működését is leállásra kényszerítve, miközben az Egyesült Államok iráni olajszállító hajókat vett célba. A globális piac szűkösségéhez az is hozzájárult, hogy Kína a közelmúltban növelte nyersolajvásárlásait.
A Hormuzi-szoroson továbbra is áthaladnak olajszállítmányok, egyes tankerek azonban kikapcsolt jeladóval közlekednek, hogy elkerüljék az észlelést. A hajók ennek ellenére folyamatos támadásveszélynek vannak kitéve. A brit tengeri kereskedelmi műveleti központ arról kapott jelentést, hogy szeptember 10-én két hajót ismeretlen lövedékek találtak el az ománi Haszabtól nyugatra.
A feszültség enyhítése érdekében az Öböl-menti Együttműködési Tanács hat tagállamának külügyminiszterei hétfőn tárgyalhatnak iráni kollégájukkal. Omán és Irán olyan átmeneti megállapodáshoz próbál támogatást szerezni, amely rendezné a Hormuzi-szoroson zajló hajózást.
A piaci szereplők ugyanakkor egyre hosszabb konfliktussal számolnak. Szaúd-Arábia közlése szerint az ország olajtermelése augusztusban ismét csökkent, és 1990 óta nem látott mélypontra süllyedt. A Brent ára az év eleje óta csaknem 80 százalékkal emelkedett, bár továbbra sem érte el az áprilisi, hordónként 126 dolláros, vagyis mintegy 39 372 forintos háborús csúcsot.
A novemberi szállítású Brent hordónként 106,97 dolláron (körülbelül 33 ezer forint) állt pénteken. Ez 0,6 százalékos napi csökkenést jelentett, heti szinten azonban mintegy 11 százalékos emelkedésben volt. Az októberi WTI ára szintén 0,6 százalékkal, 101,89 dollárra (mintegy 32 ezer forint) mérséklődött.
Donald Trump korábban kijelentette, hogy szerinte Irán az amerikai félidős választások után felhagy majd a háborús tevékenységével. „Kétségbeesetten próbálják befolyásolni a választásokat, hogy egy kedvező, gyenge csoport kerüljön hatalomra, akik békén hagyják őket, és akik megengedik Iránnak, hogy megtartsa a nukleáris fegyvereit” – mondta Trump.