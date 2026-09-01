Nincs megállás: tovább száguld az olaj ára, ebből brutális üzemanyagár-emelés lehet

Az újra kiéleződő közel-keleti harcok miatt kedden jelentős eladási hullám söpört végig a globális kötvénypiacokon, a kötvényhozamok pedig új csúcsokra emelkedtek – számolt be a Reuters.

Nincs megállás: tovább száguld az olaj ára / Fotó: QiuJu Song

Az olaj ára hordónként 90 dollár fölé ugrott, miközben világszerte nyomás alá kerültek a részvénypiacok.

A különböző eszközosztályok árazásában irányadónak számító tízéves amerikai államkötvény hozama 2,2 bázisponttal, közel húszhavi csúcsra, 4,78 százalékra emelkedett. A tízéves japán állampapír referenciahozama megközelítette a 3 százalékot, amire egy generáció óta nem volt példa.

Az amerikai határidős részvényindexek stabilizálódtak, miután a Wall Street mutatói mérsékelt veszteséggel zárták az éjszakai kereskedést. A hangulat ugyanakkor továbbra is ideges a pénteken érkező amerikai munkaerőpiaci adatok előtt, amelyek akár már ebben a hónapban megnyithatják az utat egy kamatemelési ciklus előtt.

A dráguló olaj és az Egyesült Államok, illetve Irán közötti feszültség erősödése fokozza az inflációval kapcsolatos aggodalmakat, ami kedvezőtlen a kötvénypiac számára. Mindez éppen akkor történik, amikor Kevin Warsh, a Federal Reserve elnöke új irányt szabott a várakozásoknak. A múlt hét végén elmondott beszédében jelezte: a döntéshozók léphetnek, ha az árnyomás nem mutatja az enyhülés jeleit.

„A makrogazdasági környezet egyre kedvezőtlenebbé válik a hosszú futamidejű kötvények és a kockázatos eszközök számára” – mondta Wee Khoon Chong, a BNY ázsiai és csendes-óceáni térségért felelős makrostratégája.

„A szigorú monetáris politika, a geopolitikai és inflációs kockázatok ismételt erősödése, valamint a költségvetési aggodalmak együttesen tartják fenn a globális lejárati prémiumokra és a hosszú lejáratú kötvényhozamokra nehezedő felfelé irányuló nyomást” – tette hozzá.

A japán Nikkei index 0,2 százalékkal, a hongkongi Hang Seng pedig 0,7 százalékkal esett a kereskedés elején. A hangulatot a Shein Global ruházati vállalat visszafogott tőzsdei bemutatkozása is rontotta.

A hosszú lejáratú német és francia államkötvények hozama hétfőn tizenöt éves csúcsra emelkedett. A német államkötvények határidős jegyzése kedden az ázsiai kereskedésben újabb tizenöt éves mélypontra süllyedt, míg a francia államkötvények határidős kontraktusai a 2012-es bevezetésük óta nem látott mélységbe estek.