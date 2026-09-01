Nincs megállás: tovább száguld az olaj ára, ebből brutális üzemanyagár-emelés lehet
Az újra kiéleződő közel-keleti harcok miatt kedden jelentős eladási hullám söpört végig a globális kötvénypiacokon, a kötvényhozamok pedig új csúcsokra emelkedtek – számolt be a Reuters.
Az olaj ára hordónként 90 dollár fölé ugrott, miközben világszerte nyomás alá kerültek a részvénypiacok.
A különböző eszközosztályok árazásában irányadónak számító tízéves amerikai államkötvény hozama 2,2 bázisponttal, közel húszhavi csúcsra, 4,78 százalékra emelkedett. A tízéves japán állampapír referenciahozama megközelítette a 3 százalékot, amire egy generáció óta nem volt példa.
Az amerikai határidős részvényindexek stabilizálódtak, miután a Wall Street mutatói mérsékelt veszteséggel zárták az éjszakai kereskedést. A hangulat ugyanakkor továbbra is ideges a pénteken érkező amerikai munkaerőpiaci adatok előtt, amelyek akár már ebben a hónapban megnyithatják az utat egy kamatemelési ciklus előtt.
A dráguló olaj és az Egyesült Államok, illetve Irán közötti feszültség erősödése fokozza az inflációval kapcsolatos aggodalmakat, ami kedvezőtlen a kötvénypiac számára. Mindez éppen akkor történik, amikor Kevin Warsh, a Federal Reserve elnöke új irányt szabott a várakozásoknak. A múlt hét végén elmondott beszédében jelezte: a döntéshozók léphetnek, ha az árnyomás nem mutatja az enyhülés jeleit.
„A makrogazdasági környezet egyre kedvezőtlenebbé válik a hosszú futamidejű kötvények és a kockázatos eszközök számára” – mondta Wee Khoon Chong, a BNY ázsiai és csendes-óceáni térségért felelős makrostratégája.
„A szigorú monetáris politika, a geopolitikai és inflációs kockázatok ismételt erősödése, valamint a költségvetési aggodalmak együttesen tartják fenn a globális lejárati prémiumokra és a hosszú lejáratú kötvényhozamokra nehezedő felfelé irányuló nyomást” – tette hozzá.
A japán Nikkei index 0,2 százalékkal, a hongkongi Hang Seng pedig 0,7 százalékkal esett a kereskedés elején. A hangulatot a Shein Global ruházati vállalat visszafogott tőzsdei bemutatkozása is rontotta.
A hosszú lejáratú német és francia államkötvények hozama hétfőn tizenöt éves csúcsra emelkedett. A német államkötvények határidős jegyzése kedden az ázsiai kereskedésben újabb tizenöt éves mélypontra süllyedt, míg a francia államkötvények határidős kontraktusai a 2012-es bevezetésük óta nem látott mélységbe estek.
A Brent típusú kőolaj ára eközben hordónként 91 dollár fölé emelkedett az ázsiai reggeli kereskedésben. Az európai referenciaértéknek számító földgázár hétfőn több mint három és fél éves csúcson zárt.
A piacok szerdára kamatemelést áraznak Új-Zélandon, a jövő hétre pedig Európában. Az Egyesült Államokban és Japánban szeptemberre várt kamatemelés valószínűsége már meghaladja az 50 százalékot.
A geopolitikai helyzet szintén kedvezőtlen hátteret teremt.
Donald Trump amerikai elnök további Irán elleni csapásokkal fenyegetőzött, miután egy hónap után ismét tűzharcra került sor. Az orosz–ukrán harcok fokozódása közben a búza ára közel hároméves csúcson mozog.
Mivel a hitelfelvételi költségek világszerte emelkedtek, a folyamat csak korlátozott támaszt nyújtott az amerikai dollárnak.
Az euró árfolyama lényegében változatlanul 1,1619 dollár volt, míg egy dollárért 159,76 jent kellett adni. Az előzetes európai inflációs adatokat kedden teszik közzé.
Hongkongban a Shein részvényeinek árfolyama a kereskedés elején kissé a kibocsátási ár alá csúszott, pedig azt már eleve a korábbi tőkebevonási körök értékeléséhez képest alacsonyabban határozták meg.
Az 5 dolláros felsőiről és 10 dolláros ruháiról ismert fast fashion vállalatot érzékenyen érintették az Egyesült Államokban és Európában bevezetett vám- és illetékváltozások. Ezek aláásták a Shein alacsony költségekre épülő üzleti modelljének egyik legfontosabb pillérét.
A Világgazdaság korábban megírta, hogy teljesen megváltozott a helyzet: nem közlik az eddig naponta ismertetett nagykereskedelmi árdöntéseket. Pedig az üzemanyag árának alakulása szempontjából ez kulcskérdés, ennek hiányában arra sem lehet következtetni, hogyan változik a benzinár és a dízel ára holnaptól, keddtől.
Lapunk birtokába jutott ugyanakkor egy piaci információ arról, hogyan drágulhat az üzemanyag.
Ez alapján a benzin nagykereskedelmi ára 5 forinttal drágul keddtől. A dízelé/gázolajé nem változik.