Szaúd-Arábia napokon belül kifogyhat az exportra szánt olajkészleteiből, ha nem sikerül újraindítani a dróntámadásban megrongálódott kelet–nyugati vezetéket. A kiesés a globális olajkínálat akár 4 százalékát is érintheti, tovább növelve az üzemanyagárakat és az inflációs nyomást.

Felrobbant az olajár, és még nincs vége – kritikus vezeték állt le / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP

Mindössze öt-hét napra elegendő olaj maradhatott a szaúd-arábiai Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőjében, miután dróntámadás miatt leállt az ország egyik legfontosabb vezetéke – közölték a Reutersszel a szaúdi exportfolyamatokat ismerő iparági források.

A mintegy 1200 kilométer hosszú kelet–nyugati vezeték egyik szivattyúállomását pénteken érte támadás. A vasárnap nyilvánosságra hozott műholdfelvételeken az építmény elszenesedett és súlyosan megrongálódott részei láthatók. Rijád szerint a drónokat iraki fegyveresek indították, a szaúdi hatóságok azonban egyelőre nem közölték, pontosan mekkora károk keletkeztek, és meddig tarthat a helyreállítás.

A Reuters forrásai eltérően ítélik meg a javítás várható időtartamát. Egyikük szerint akár hat hétig is eltarthat, míg mások úgy vélik, hogy a vezetéket ennél korábban, részleges kapacitással újra lehet indítani.

A vezeték kiesése azért különösen súlyos, mert Szaúd-Arábia az elmúlt hat hónapban ezen keresztül kerülte meg a háború miatt megbénult Hormuzi-szorost.

A sivatagon átvezető útvonalon naponta mintegy négymillió hordó olajat szállítottak a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőjébe.

Ez önmagában a világ teljes olajkínálatának körülbelül 4 százalékát jelenti.

Szaúd-Arábiának az egyiptomi Ain Szuhnában és a földközi-tengeri Szidi Kerírben is vannak készletei, amelyekből még néhány napig teljesítheti a szállításokat. Az iparági források szerint azonban ezek a tárolók sincsenek tele, ezért a kelet–nyugati vezeték újraindítása nélkül előbb-utóbb elfogynak a tartalékok.

A további szaúdi termeléskiesés súlyosbíthatja a globális ellátási válságot, amely már eddig is történelmi magasságba emelte az üzemanyagárakat. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára vasárnap több mint 3,4 százalékkal, 108 dollárra emelkedett, amire május óta nem volt példa. Az Egyesült Államokban a dízel átlagára pénteken gallononként hat dollár fölé ugrott, ezzel új rekordot ért el.