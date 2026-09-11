Újabb csapás az olajra: a jemeni húszik bevették Mokkát, veszélyben a Vörös-tenger kijárata

Az Irán által támogatott jemeni húszik elfoglalták a Vörös-tenger partján fekvő stratégiai jelentőségű Mokka kikötővárosát. A lépést több elemző is a térség erőviszonyainak jelentős átrendeződéseként értékeli, mivel a város kulcsfontosságú földrajzi pozícióban található, közel a világ egyik legfontosabb tengeri olajszállítási útvonalához, a Bab el-Mandeb-szoroshoz.

A jemeni húszik bevették Mokkát, újabb pofon az olajpiacnak / Fotó: AFP

Bevették a húszik a tengerparti várost

A húszik sikeres előrenyomulása egyúttal megalázó vereség Szaúd-Arábia és az általa támogatott jemeni erők oldalán. Az elmúlt években Rijád jelentős erőforrásokat fordított a húszik visszaszorítására, ezért a kikötő elvesztése katonai és politikai szempontból egyaránt letaglózó fejlemény.

A tengerparti város - melynek nevéből származik a kávé szinonimáját jelentő a mokka szó is - elfoglalása emellett tovább erősíti Irán térségbeli befolyását egy olyan időszakban, amikor Teherán és Washington között már hónapok óta egyre fokozódik a feszültség.

Mokka különleges jelentőségét földrajzi elhelyezkedése adja. A város mintegy 75 kilométerre fekszik a Bab el-Mandeb-szorostól, amely összeköti a Vörös-tengert az Ádeni-öböllel és rajta keresztül az Indiai-óceánnal.

Ez a tengeri átjáró a világkereskedelem egyik legfontosabb szűk keresztmetszete, amelyen jelentős mennyiségű olaj, cseppfolyósított földgáz és egyéb áruszállítmány halad át Európa, Ázsia és a Közel-Kelet között.

Amennyiben a húszik ellenőrzése alá kerül a környék, Irán közvetve kontrollálhatja az itteni nemzetközi hajóforgalmat is.

Miután pedig a Perzsa-öböl kijáratának, a Hormuzi-szorosnak az iráni zárlata miatt idén megnőtt az alternatív olajszállítási útvonalak stratégiai jelentősége, a Bab el-Mandeb-szoros kiesésével a Szuezi-csatorna marad az egyetlen tengeri kijárat a térségből. Annak áteresztő képessége azonban korlátos, másrészt az Ázsiába tartó tankereknek óriásit kellene kerülniük.

Veszélyben a vörös-tengeri hajózás és az olajpiac

A Verisk Maplecroft kockázatelemző vállalat szakértője, Hamish Kinnear szerint a húszik már korábban is fenyegetést jelentettek a szaúdi hajózási érdekeltségekre, azonban Mokka elfoglalása új helyzetet teremt.