Újabb csapás az olajra: a jemeni húszik bevették Mokkát, veszélyben a Vörös-tenger kijárata
Az Irán által támogatott jemeni húszik elfoglalták a Vörös-tenger partján fekvő stratégiai jelentőségű Mokka kikötővárosát. A lépést több elemző is a térség erőviszonyainak jelentős átrendeződéseként értékeli, mivel a város kulcsfontosságú földrajzi pozícióban található, közel a világ egyik legfontosabb tengeri olajszállítási útvonalához, a Bab el-Mandeb-szoroshoz.
Bevették a húszik a tengerparti várost
A húszik sikeres előrenyomulása egyúttal megalázó vereség Szaúd-Arábia és az általa támogatott jemeni erők oldalán. Az elmúlt években Rijád jelentős erőforrásokat fordított a húszik visszaszorítására, ezért a kikötő elvesztése katonai és politikai szempontból egyaránt letaglózó fejlemény.
A tengerparti város - melynek nevéből származik a kávé szinonimáját jelentő a mokka szó is - elfoglalása emellett tovább erősíti Irán térségbeli befolyását egy olyan időszakban, amikor Teherán és Washington között már hónapok óta egyre fokozódik a feszültség.
Mokka különleges jelentőségét földrajzi elhelyezkedése adja. A város mintegy 75 kilométerre fekszik a Bab el-Mandeb-szorostól, amely összeköti a Vörös-tengert az Ádeni-öböllel és rajta keresztül az Indiai-óceánnal.
Ez a tengeri átjáró a világkereskedelem egyik legfontosabb szűk keresztmetszete, amelyen jelentős mennyiségű olaj, cseppfolyósított földgáz és egyéb áruszállítmány halad át Európa, Ázsia és a Közel-Kelet között.
Amennyiben a húszik ellenőrzése alá kerül a környék, Irán közvetve kontrollálhatja az itteni nemzetközi hajóforgalmat is.
Miután pedig a Perzsa-öböl kijáratának, a Hormuzi-szorosnak az iráni zárlata miatt idén megnőtt az alternatív olajszállítási útvonalak stratégiai jelentősége, a Bab el-Mandeb-szoros kiesésével a Szuezi-csatorna marad az egyetlen tengeri kijárat a térségből. Annak áteresztő képessége azonban korlátos, másrészt az Ázsiába tartó tankereknek óriásit kellene kerülniük.
Veszélyben a vörös-tengeri hajózás és az olajpiac
A Verisk Maplecroft kockázatelemző vállalat szakértője, Hamish Kinnear szerint a húszik már korábban is fenyegetést jelentettek a szaúdi hajózási érdekeltségekre, azonban Mokka elfoglalása új helyzetet teremt.
Véleménye szerint ez megnyithatja az utat további előrenyomulás előtt a Bab el-Mandeb partvidéke felé, ahonnan már belőhetik a Vörös-tengeren közlekedő hajókat.
Az elemző szerint ráadásul jelenleg sem Irán, sem az Egyesült Államok nem érdekelt egy gyors fegyverszünetben. Mindkét fél úgy véli, hogy idővel kedvezőbb pozíciót érhet el a konfliktusban, ezért a harcok elhúzódása tűnik a valószínűbb forgatókönyvnek. Így a régió energetikai kockázatai tartósan magasak maradhatnak.
A fejlemények az olajpiacokra is érezhető hatást gyakorolnak. Bár péntek reggel mind a Brent, mind a WTI nyersolaj ára enyhén lefelé korrigált, a hordónkénti jegyzések továbbra is 104 dollár felett, vagyis hónapok óta nem látott szinten mozognak. A piaci szereplők pedig egyre inkább úgy értékelik, hogy a közel-keleti konfliktus nemcsak hosszabb ideig tarthat, mint gondolták, de súlyosabban érintheti az energiaszállításokat is.
Az ING elemzői szerint a piac fokozatosan árazza be a konfliktussal kapcsolatos várakozásokat. Miközben a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítások továbbra is folynak, azok volumene még mindig elmarad a háború előtti szintektől, ami rávilágít a törékeny helyzetre.
A holland bank kiemeli, hogy a szaúdi olajexport és az ország energetikai infrastruktúrája növekvő veszélynek van kitéve, miközben a húszi kontroll egyre fojtogatóbb a Vörös-tenger térségében.
Mokka elfoglalása ezért nem csupán egy helyi katonai siker, hanem potenciálisan a globális energiaellátás és kereskedelem szempontjából is jelentős fejlemény.